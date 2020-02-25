Ближе к природе: на берегу океана построят дом в дюнах – фото
Архитектурная студия Studio Vural спроектировала Приморское жилье для отдыха, которое буквально "вырезано" в песчаных дюнах. Строительство начнется уже осенью.
Дом будет расположен на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс (США), пишет Dezeen.
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По замыслу, новое архитектурное чудо будет иметь два этажа, и посередине будет "порезано" песчаными дюнами.
Помещение будет "вырезано" в дюнах / фото: Dezeen
Авторы обещают, что жилье не будет разрушать береговой линии и гармонично будет вливаться в ландшафт.
На крыше здания будет расти обычная трава / фото: Dezeen
Поскольку дом виден с моря только как круг с вырезом, он неплохо сочетается с природой,
– рассказал глава студии Селим, Вурал.
Верхний этаж дома будет иметь хозяйственные функции. В частности, там будут размещаться кухня и обеденная зона.
Интерьер будет оформлен в минималистическом стиле / фото: Dezeen
Внизу обустроят спальни и гостиную. Стены будут изготовлены из железобетона и будут иметь большие прочные окна, ведь конструкция призвана противостоять штормам.
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С верхнего этажа открывается вид на Атлантический океан / фото: Dezeen
Учитывая невозможность подключения дома к электроэнергии центрального снабжения, новое жилье оборудуют солнечными панелями.
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