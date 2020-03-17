Болгарская архитектура: фото современных жилых домов, построенных в стране

Балканская архитектура переходит на новый этап развития. Заметное место среди местных архитектурных проектов занимает Болгария. Издание Archdaily создало для вас список самых интересных болгарских домов, которые построены за последние несколько лет.

О свежих новинках архитектуры из Болгарии пишет Archdaily.

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Архитектура Болгарии отражает местные равнинные и горные тенденции.

Eclipse House



Дом имеет большой двор и задний двор / фото: Archdaily

Дом расположен на окраине столицы страны – Софии. Каждая из трех сторон дома отличается размерами, одна из них непосредственно связана с улицей и садом. Вместе они создают единое пространство с цокольным этажом и маленьким садом.

Vacation House



Фургончик на ходу / фото: Archdaily

Идея создания дома родилась в желании держаться подальше от людей и проводить больше времени на природе. Имея ограниченный бюджет, молодая семья решила создать дом на колесах. Размер дома – 9 квадратных метров.

Observation House



Забор закрывает дом почти полностью / фото: Archdaily

Дом расположен на холме возле небольшой деревушки. Место было выбрано из-за панорамы, которая открывается с холма, и удаленности от самой деревни. На крыше дома расположена терраса с 360-градусным углом обзора.

Fishing Lodge



В доме живут только летом / фото: Archdaily

Странной формы рыбацкий дом достроен летом 2012 года. Здание площадью 290 квадратных метров разделено на две секции, одна часть дома встроена в склон холма, а другая поднимается над землей и напоминает башню. Из одинокого дома открывается вид на большое озеро с огромными лесами рядом.

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Large Home Tree



Перед домом есть небольшой бассейн / фото: Archdaily

По заказу известного сторонника искусств и успешного бизнесмена Джорджа Бонина, архитектурная фирма Ignatov Architects разработала концепцию Home Tree. Этот проект –попытка переосмыслить сельскую архитектуру. По замыслу, дом должен гармонировать с деревьями вокруг.

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