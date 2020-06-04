Дизайнерская студия Miniwiz, правительство Тайваня и католическая университетская больница Фу Джен создали прототип модульной палаты с использованием переработанных алюминиевых панелей, что позволит больницам быстро приспосабливаться к борьбе с коронавирусом.

Модульный адаптивный кабриолет (MAC) – набор был разработан студией Miniwiz, с Центром инноваций (Университетская больница Фу Фу Джен) в Тайбэе, Министерством экономики Тайваня и Тайваньским исследовательским институтом дизайна (TDRI), в ответ на вызов, связанный с мировой пандемией коронавируса Covid-19, пишет авторитетное издание Deezen.

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Дизайнеры поделились, что когда пандемия Covid-19 активно распространяется во всем мире, спрос на медицинские и больничные палаты вырос так же быстро.



Переносные палаты можно с легкостью перевозить с места на место / фото: Deezen

Модульные подразделения, которые можно собрать или в имеющихся зданиях, или на землях, прилегающих к больницам, разработанные как альтернатива непригодным временным больницам, которые используются в некоторых странах.

Стены внутри прототипа модульных корпусов построены из антивирусных и бактериальных акустических панелей Miniwiz.

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Сделанные из переработанных алюминиевых банок и полиэтилентерефталата (ПЭТ), эти панели звукопоглощения покрыты антибактериальным слоем и содержат ультрафиолетовую систему самоочистки, которая "уменьшает количество 99,9 процента бактерий, отражая вирусы".



Дизайнеры уверены, что важно заботиться о здоровье и экологии / фото: Deezen

Проект был основан тайваньским архитектором и инженером Артуром Хуангом и другим инженером-конструктором Джарвисом Лю в 2005 году с целью продемонстрировать, как отходы после потребления могут перерабатываться в полезные продукты.

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