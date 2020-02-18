Британец показал как обновил дом в Лондоне, под которым нашли 20-метровый тоннель – фото

Заброшенный дом в Лондоне, в котором нашли туннели "Молмена" возобновил и адаптировал архитектор Дэвид Аджайе под нужды художника Сью Вебстера. Предыдущий владелец выкопал сеть туннелей под домом.

Историю одного дома в Лондоне рассказывает издание Dezeen.

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Архитектурная студия Adjaye Adjaye Associates превратила заброшенное здание, которое расположено над лабиринтом тоннелей, и теперь снова будет функционировать. Художник, который выкупил дом, заинтересовался необычным прошлым здания.



Туннели тянулись в разные стороны от дома / фото: Dezeen

Дело в том, что предыдущий владелец в течение 40 лет выкапывал туннели под своим домом на востоке Лондона. Пресса окрестила инженера-строителя на пенсии Уильяма Литтла "Молменом".



Дом имел все шансы обвалиться / фото: Dezeen

Туннели общей длиной в 20 метров на глубине 8 метров обнаружили после того, как рухнул тротуар возле дома Литтла. Мужчина уверял, что просто хочет выкопать большой винный погреб.

Самого "Молмена" тогда выселили, а туннели засыпали. Умер мужчина в 2010 году, а его дом пошел с молотка.



По замыслу, дом должен быть полубункером / фото: Dezeen

На этот раз архитектурная студия выкопала подвал в доме в память о бывшем владельце, однако на этот раз уже с официальным разрешением.

Дом имеет бетонный пояс, который придает ему вида в стиле бункера. Окна обрамлены медными пластинами из нижних уровней, а крыша перекрыли шифером.



Дерево и бетон – сочетание, которое добавляет дому шарма / фото: Dezeen

Внутренние стены и полы, которые успели сгныть, демонтировали.

Интерьер дома имеет открытые бетонные стены и встроенные элементы из древесины, такие как шкафы и лестницы.

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Внутри достаточно места для работы и жизни / фото: Dezeen

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