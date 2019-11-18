Дом из газобетона: плюсы и минусы конструкции

Газобетон – не новинка на строительном рынке, однако до сих пор идут дискуссии на тему целесообразности использования именно этого материала. Решить стоит ли возводить собственный дом из газобетона – поможет наш материал.

Многие проблемы можно решить еще на начальном этапе – нужно подобрать квалифицированного специалиста. Несоблюдение технологии монтажа газобетона может привести к негативным последствиям.

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Плюсы и минусы домов из газобетона

Преимущества



Газоблоки позволят серьезно сэкономить / фото: Almaty.satu

Цена

Строительство дома из газобетона обойдется значительно дешевле, чем из других стеновых материалов.

Экологичность

Дом из этого материала имеет минимальный радиационный фон благодаря натуральным составляющим.

Экономия на утеплении

Газобетонный дом не нуждается в утеплении. Благодаря своей структуре, газоблок является отличным теплоизолятором.

Легкий монтаж

Газобетон легкий материал, который нарезают крупными блоками. Нет нужды привлекать большое количество техники, такой дом можно построить всего за несколько недель.

Недостатки



Квалифицированный мастер должен знать тонкости работы / фото: domstroy

Низкая устойчивость

При строительстве более одного этажа, недопустимо использовать газобетон как основной материал. Приходится использовать кирпич или шлакоблоки.

Низкая тепловая инерция

Газобетонные конструкции быстро нагреваются, но так же быстро отдают тепло.

Трещины

Даже небольшое нарушение техники производства приводит к появлению трещин. По статистике, около 20% всех конструкций из газоблоков растрескиваются.

Особенности дальнейшей отделки стен

При строительстве дома из газоблоков, стоит сначала провести внутренние работы, а потом обрабатывать фасад здания. Такая последовательность связана с особенностью пропуска воды газоблоками.

Коррозия труб

Металлические коммуникации, проведенные в стене, быстро изнашиваются из-за извести, которая содержится в газоблоках и вызывает коррозию.

Крепления

Стены из газоблоков плохо удерживают крепления. Чтобы повесить что-то, что имеет значительный вес (полочку, бойлер, навесные кухонные шкафы), надо использовать специальные крепления.

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Поэтому, характеристики дома из газобетона напрямую зависят от умения мастера применить материал на практике.

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