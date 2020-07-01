Дизайнерская студия строит дом из папье-маше на ферме в Техасе. Почти 500 килограммов бумаги использовали, чтобы создать дом-прототип Agg Hab на техасском ранчо, который, как утверждают дизайнеры, является одной из "крупнейших в мире структур из папье-маше".

Большие норы были погружены почти на два метра в землю, чтобы образовать купола для папье-маше, изготовленные из почти 500 килограммов переработанной бумаги и 200 литров клея, пишет издание Deezen.

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Команда заявила, что прототип является примером экологического помещения благодаря использованным материалам.

Большая часть проекта была изготовлена ​​из переработанной бумаги, и весь клей изготовили вручную командой на месте, не используя продуктов животного происхождения и токсинов,

– поделился соучредитель I/thee Нил Лукас Хитч.

Дом неофициально выступает как одна из крупнейших в мире структур из папье-маше. Когда свет проникает сквозь отверстия, оно отражается от глянцевой бумаги, создавая почти церковную, сакральную среду.

Внешне ферма выглядит, как нора / Фото Deezen

Агг Хаб была создана в рамках нынешней резиденции Oakes Creek, которая ежегодно проводится на техасском ранчо, принадлежащем художнику-ковбою, Джону Роберту Крафту.

Внутри много места / Фото Deezen

Он входит в ряд проектов, которые экспериментируют со строительными материалами. К другим относятся 3D-печатные земляные сооружения, созданные Раэлем Сан-Фрателло, чтобы продемонстрировать потенциал грязевой архитектуры.

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