Чем заменить шторы на окнах: альтернативные идеи для дома – фото

Классические шторы, несомненно, были, есть и будут самым очевидным решением для оформления окон. Однако, со временем обычные шторы могут надоесть. Какие существуют альтернативные варианты для оформления окон – читайте в нашем материале.

Классические шторы подходят не для всех комнат. Возможно, именно это заставляет многих искать им замену.

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Альтернативные варианты для оформления окон

Ставни

Внутренние ставни также защищают от горячего воздуха снаружи / фото: Pinterest

Если ваш дом оформлен в стиле кантри или прованс, то лучшего варианта не найти. Именно ставни вкупе с деревянной мебелью придадут неповторимую загородную атмосферу дому.

Устанавливать ставни можно как изнутри, так и снаружи.

Жалюзи



Жалюзи не обязательно должны быть классическими / фото: Homediz

Наверное, не всем нравятся именно жалюзи, ведь у многих людей они скорее ассоциируются с офисом, чем с домом, однако дизайнеры советуют попробовать. Ведь именно жалюзи очень хорошо защищают от яркого солнца и придают окнам особый вид. Еще одним преимуществом является возможность регулировать степень освещения комнаты.

Рулонные шторы



Рулонные шторы удобны в использовании / фото: Travel in style

Если классические все-таки не ваш вариант, то рулон полотна, который опускается с помощью специального механизма, действительно может добавить уюта в комнате. Такие шторы также позволяют постоянно иметь доступ к подоконнику.

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Бусы



Бусы могут быть разных размеров / фото: Mdou34

Шторы из бус тоже давно перестали быть чем-то экзотическим. Учтите, что такие занавески, хоть и выглядят оригинально, не защитят вас от солнечных лучей, а также не подойдут в минималистическом, модерном, кантри и многих других стилях интерьера.

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