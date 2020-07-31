Черная кухня и белые стены: стильный интерьер большой квартиры в Португалии – фото
Просторное помещение на 4 этажа простаивало в течение нескольких лет, а недавно архитектор из Португалии Фернандо Ланхас дал помещению второе дыхание. Когда-то темное неприветливое помещение получило белоснежные стены и деревянное напольное покрытие.
Квартира располагается на окраине Порту, пишет Archdaily.
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Интерьер квартиры предлагает четкую организацию с помощью небольших разделенных пространств. Социальная зона располагается ближе к заднему фасаду, который расположен дальше от улицы. В то время как частная зона сталкивается с шумной улицей.
Раньше здесь была лоджия / Фото Archdaily
Несмотря на то, что квартира довольно большая, владельцы стремились получить бюджетный ремонт. Важным изменением в доме стали большие панорамные окна, которые добавили света в некогда темную квартиру, а также новые балконы и террасы.
Не все четыре этажа сегодня сдаются в аренду / Фото Archdaily
Интерьеры здесь белоснежные, однако на кухне архитектор добавил полностью черный стол и оставил открытыми конструкционные элементы типа балок.
В доме живет семья / Фото Archdaily
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Жилье расположено в старом доме, который был построен в модернистском стиле. Сегодня арендаторы квартиры – большая семья.