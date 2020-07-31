Просторное помещение на 4 этажа простаивало в течение нескольких лет, а недавно архитектор из Португалии Фернандо Ланхас дал помещению второе дыхание. Когда-то темное неприветливое помещение получило белоснежные стены и деревянное напольное покрытие.

Квартира располагается на окраине Порту, пишет Archdaily.

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Интерьер квартиры предлагает четкую организацию с помощью небольших разделенных пространств. Социальная зона располагается ближе к заднему фасаду, который расположен дальше от улицы. В то время как частная зона сталкивается с шумной улицей.

Раньше здесь была лоджия / Фото Archdaily

Несмотря на то, что квартира довольно большая, владельцы стремились получить бюджетный ремонт. Важным изменением в доме стали большие панорамные окна, которые добавили света в некогда темную квартиру, а также новые балконы и террасы.

Не все четыре этажа сегодня сдаются в аренду / Фото Archdaily

Интерьеры здесь белоснежные, однако на кухне архитектор добавил полностью черный стол и оставил открытыми конструкционные элементы типа балок.

В доме живет семья / Фото Archdaily

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Жилье расположено в старом доме, который был построен в модернистском стиле. Сегодня арендаторы квартиры – большая семья.

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