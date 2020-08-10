Черное на черном: в Мексике построили полностью черный дом с белыми интерьерами – фото
Архитектурная фирма PPAA спроектировала полностью черный дом на наклонном участке в мексиканском регионе Валье-де-Браво. Помещение получило бассейн на улице, стильную черную гостиную и белые интерьеры в других комнатах.
У дома пока нет владельцев. Разработчики рассчитывают, что он заинтересует семейные пары или пенсионеров, пишет Dezeen.
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Решение относительно черного цвета было связано с тем, что мы хотели сохранить природу как главного героя всей картины и сделать дом элегантным элементом здесь,
– сообщили дизайнеры.
Большие окна и жалюзи разбивают черные стены дома, чтобы впустить солнечный свет. Оконные рамы здесь изготовлены из тропического дерева и покрыты герметиком, который придает красноватый оттенок.
Вокруг дома девственная природа / Фото Dezeen
Помещение также предлагает широкую крытую террасу, которая выходит по периметру дома и предоставляет доступ к бассейну.
В целом дом имеет площадь 450 квадратных метров и два этажа. Матово-черная краска покрывает фасад дома, террасу, а также гостиную. Впрочем, мебель здесь изготовлена из дерева или мрамора.
Однако остальные комнаты имеют бледные интерьеры с деревянными вкраплениями.
Большинство комнат таки имеют белый интерьер / Фото Dezeen
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Внутри здание имеет белые стены, серый мрамор и облицовку из древесины белого дуба, которые вместе создают нарочитый контраст между интерьером и экстерьером апартаментов,
– объяснили представители студии.
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