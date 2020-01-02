Что купить для дома в 2020 году: названы самые популярные предметы интерьера
Если ваш дом не оформлен в стиле минимализм, то испортить интерьер любой комнаты с помощью мебели или элементов декора довольно трудно. Хотя всегда надо знать меру. Если вам хочется быть в тренде и иметь дома популярные предметы интерьера – читайте наш материал.
О самых популярных дизайнерских решениях для привычных вещей и где их купить рассказали в Who What Wear.
Читайте также: Дизайнер создал диван из старых вещей от Balenciaga: фото
Самые популярные предметы интерьера в 2020 году
Цена на такую кровать стартует от 549 фунтов / фото: Made
Цена на такой стол 295 фунтов / фото: Add pynta
Обойдется вам такой светильник в 395 фунтов / фото: John Lewis
Синий пуф будет стоить 189 фунтов / фото: Made
Читайте также: Мельничка для соли и перца получил дизайнерскую премию: детали
Цена на полосатый диван начинается от 1995 фунтов / фото: Add pynta
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке