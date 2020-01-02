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Что купить для дома в 2020 году: названы самые популярные предметы интерьера

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Новинок из мира дизайна на рынке много / Architecture blog

Если ваш дом не оформлен в стиле минимализм, то испортить интерьер любой комнаты с помощью мебели или элементов декора довольно трудно. Хотя всегда надо знать меру. Если вам хочется быть в тренде и иметь дома популярные предметы интерьера – читайте наш материал.

О самых популярных дизайнерских решениях для привычных вещей и где их купить рассказали в Who What Wear.

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Самые популярные предметы интерьера в 2020 году

Кровать


Цена на такую кровать стартует от 549 фунтов / фото: Made

Стол

 


Цена на такой стол 295 фунтов / фото: Add pynta

Светильник

 


Обойдется вам такой светильник в 395 фунтов / фото: John Lewis

Пуф

 


Синий пуф будет стоить 189 фунтов / фото: Made

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Диван

 


Цена на полосатый диван начинается от 1995 фунтов / фото: Add pynta

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера
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