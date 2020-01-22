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Кухонный фартук – виды материалов и особенности вариантов

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Фартук является одной из важнейших составляющих интерьера кухни / Rozetka

Во время приготовления пищи на кухне всегда существует высокая вероятность испачкать стены вокруг. Именно поэтому важным элементом кухонного интерьера является фартук. К тому же, фартук всегда первым бросается в глаза на любой кухне. Какие материалы используются для фартука, их особенности и виды – читайте в нашем материале.

При выборе фартука следует учесть особенности ухода за ним и устойчивость к внешнему воздействию.

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Виды фартуков для кухни и их особенности

Керамическая плитка


Плитка является самым популярным вариантом сегодня / фото: Агромат

Самое простое и дешевое решение, это обусловлено его свойствами и характеристиками. Качественная плитка и профессиональный монтаж позволят избежать необходимости ремонта в течение 25 лет.

Преимущества:

  • простота и легкостью ухода;
  • устойчивость к воздействиям пищевых ингредиентов и бытовой химии;
  • отсутствие влияния влаги и повышенной температуры;
  • эстетичность.

Натуральный камень


Камень выглядит очень эстетично / фото: Design and Decor

Натуральный камень для кухонного фартука будет уместен только при наличии каменной столешницы. Не забывайте, что все элементы кухни должны быть согласованы с дизайном интерьера. Вариантов камня тоже несколько:

  • Гранит. Имеет множество оттенков, а также высокую плотность и твердость, минимальный показатель водопоглощения при высокой прочности.
  • Мрамор. Плиты из этого материала пористые, поэтому поверхность требует полировки.
  • Базальт нелегкий в монтаже, а следовательно требует профессионализма от мастера. В декоративности он уступает другим видам камня, но обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

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Стекло


Стекло требует тщательного ухода / фото: Decorprint

Стильным вариантом для кухни в последнее время считается фартук из стекла. Его характеристики:

  • устойчивость к образованию царапин;
  • нейтральность к любым видам бытовой химии;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • повышенная пожаростойкость.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для интерьера Дизайн Идеи для дома Кухня Ремонт
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