Кухонный фартук – виды материалов и особенности вариантов
Во время приготовления пищи на кухне всегда существует высокая вероятность испачкать стены вокруг. Именно поэтому важным элементом кухонного интерьера является фартук. К тому же, фартук всегда первым бросается в глаза на любой кухне. Какие материалы используются для фартука, их особенности и виды – читайте в нашем материале.
При выборе фартука следует учесть особенности ухода за ним и устойчивость к внешнему воздействию.
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Виды фартуков для кухни и их особенности
Керамическая плитка
Плитка является самым популярным вариантом сегодня / фото: Агромат
Самое простое и дешевое решение, это обусловлено его свойствами и характеристиками. Качественная плитка и профессиональный монтаж позволят избежать необходимости ремонта в течение 25 лет.
Преимущества:
- простота и легкостью ухода;
- устойчивость к воздействиям пищевых ингредиентов и бытовой химии;
- отсутствие влияния влаги и повышенной температуры;
- эстетичность.
Натуральный камень
Камень выглядит очень эстетично / фото: Design and Decor
Натуральный камень для кухонного фартука будет уместен только при наличии каменной столешницы. Не забывайте, что все элементы кухни должны быть согласованы с дизайном интерьера. Вариантов камня тоже несколько:
- Гранит. Имеет множество оттенков, а также высокую плотность и твердость, минимальный показатель водопоглощения при высокой прочности.
- Мрамор. Плиты из этого материала пористые, поэтому поверхность требует полировки.
- Базальт нелегкий в монтаже, а следовательно требует профессионализма от мастера. В декоративности он уступает другим видам камня, но обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.
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Стекло
Стекло требует тщательного ухода / фото: Decorprint
Стильным вариантом для кухни в последнее время считается фартук из стекла. Его характеристики:
- устойчивость к образованию царапин;
- нейтральность к любым видам бытовой химии;
- устойчивость к температурным перепадам;
- повышенная пожаростойкость.
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