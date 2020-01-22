Кухонный фартук – виды материалов и особенности вариантов

Во время приготовления пищи на кухне всегда существует высокая вероятность испачкать стены вокруг. Именно поэтому важным элементом кухонного интерьера является фартук. К тому же, фартук всегда первым бросается в глаза на любой кухне. Какие материалы используются для фартука, их особенности и виды – читайте в нашем материале.

При выборе фартука следует учесть особенности ухода за ним и устойчивость к внешнему воздействию.

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Виды фартуков для кухни и их особенности

Керамическая плитка



Плитка является самым популярным вариантом сегодня / фото: Агромат

Самое простое и дешевое решение, это обусловлено его свойствами и характеристиками. Качественная плитка и профессиональный монтаж позволят избежать необходимости ремонта в течение 25 лет.

Преимущества:

простота и легкостью ухода;

устойчивость к воздействиям пищевых ингредиентов и бытовой химии;

отсутствие влияния влаги и повышенной температуры;

эстетичность.

Натуральный камень



Камень выглядит очень эстетично / фото: Design and Decor

Натуральный камень для кухонного фартука будет уместен только при наличии каменной столешницы. Не забывайте, что все элементы кухни должны быть согласованы с дизайном интерьера. Вариантов камня тоже несколько:

Гранит. Имеет множество оттенков, а также высокую плотность и твердость, минимальный показатель водопоглощения при высокой прочности.

Мрамор. Плиты из этого материала пористые, поэтому поверхность требует полировки.

Базальт нелегкий в монтаже, а следовательно требует профессионализма от мастера. В декоративности он уступает другим видам камня, но обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

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Стекло



Стекло требует тщательного ухода / фото: Decorprint

Стильным вариантом для кухни в последнее время считается фартук из стекла. Его характеристики:

устойчивость к образованию царапин;

нейтральность к любым видам бытовой химии;

устойчивость к температурным перепадам;

повышенная пожаростойкость.

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