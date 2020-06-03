Из-за пандемии коронавируса в мире вырос спрос на бесконтактные предметы интерьера. И возможно ли разработать дом, в котором вам не придется касаться никаких поверхностей? Дизайнеры убеждают что да. Первые разработки в этом направлении вылились в полностью бесконтактную ванную комнату.

По словам дизайнеров, антибактериальные поверхности не способны полностью уберечь от распространения вирусов, пишет Dezeen.

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Недавнее исследование издания New England Journal of Medicine показало, что частицы коронавируса могут жить до трех дней в нержавейке и пластике, и до 24 часов на картоне. Именно поэтому спрос на бесконтактные среды сейчас растет.



Пол Флаверс – дизайнер, который специализируется на бесконтактных предметах / Фото Dezeen

Создание среды, которая избавляет от необходимости касаться поверхностей является вполне реальна. Существуют технологии от автоматических дверей до смесителей, которые помогут избежать необходимости физического взаимодействия,

– рассказал дизайнер интерьеров Пол Флаверс.

По словам дизайнеров, спрос на сенсорные изделия для ванной сейчас бьет все рекорды.

Такие технологии наиболее актуальны для помещений с большим количеством посетителей. Так, бесконтактные унитазы и умывальники будут лучшим решением для аэропортов, торговых центров и заведений образования.



Бесконтактные ванны уже сегодня является реальностью / Фото Dezeen

Однако и в частных домах такая технология тоже может легко применяться, по словам дизайнера, все больше клиентов просят изменить смесители в своих домах на бесконтактные.

Превращение дома на бесконтактную среду начнется именно с ванной комнаты. Открытие дверей, поднятие крышки унитаза и слив могут быть полностью автоматизированными. Также это касается душевой кабины.



Бесконтактные умывальники уже давно не является новинкой / Фото Dezeen

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Бесконтактные продукты с сенсорной технологией идеально подходят для современного мира, а также с помощью технологии дозировки снижают количество потребленной воды,

– рассказал дизайнер.

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