Покраска стен в гостиной: какие цвета выбрать и как они изменят дизайн

Цвет стен в гостиной влияет на качество вашего отдыха после рабочего дня, а также может влиять на настроение. Именно поэтому к выбору оттенка нужно подойти ответственно. Какие цвета добавят вам оптимизма, а какие расслабят – смотрите в материале.

Экспериментировать с цветом стоит не во время ремонта, а перед ним. Как будет выглядеть ваша комната с синим, оранжевым или зеленым цветом?

Похожее: Гостиная в стиле минимализм – пошаговое оформление

Какие цвета выбрать для стен в гостиной

Синий



Классический синий будет цветом года / фото: Хатинка моєї мрії

Именно синий цвет признан самым модным в 2020 году. Однако не забывайте, что этот цвет является холодным оттенком, именно поэтому синий подойдет не для всех. Однако он отлично увеличивает пространство визуально. Различные оттенки – от светлого и свежего голубого, до темного, почти черного, сапфирового, позволят добавить вариативность внешнему виду комнаты.

Оранжевый

Оранж никогда не выйдет из моды. Именно оранжевый добавляет энергии и способствует активности. А яркий вариант цвета создаст ощущение тропиков вокруг. Также этот оттенок хорошо сочетается с белым и синим цветами.

Белый

На первый взгляд белый довольно привычный и неинтересный цвет, но белый отлично расширяет маленькие гостиные. Однако во избежание однообразия, вы можете использовать некоторые цветные акценты: подушки, шторы, коврики, которые разбавят доминирование белого.

Читайте также: Сочетание цветов для дизайна гостиной – фото

Зеленый



Гармонию и умиротворение принесет зеленый / фото: Мой дом

Успокаивающий зеленый придаст вам внутренний покой и положительно влияет на нервную систему. Зеленый – символ надежды и жизни. В гостиной вы можете использовать различные оттенки, от консервативного и делового темно-зеленого до веселого аквамарина.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке