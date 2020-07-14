Квартира, выполнена в традиционном гуцульском стиле. Она переосмысливает традиционный гуцульский этнический стиль в австрийской среде, поскольку дом построили во времена Австро-Венгерской империи.

Проект касался реконструкции и перепланировки старой квартиры в историческом здании в самом центре Львова на улице Гуцульской. Само здание возведено в 1892-1896 годах, поэтому проектировщики решили сохранить все уцелевшее.

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До восстановления квартира была в плачевном состоянии, именно поэтому треснувшие потолки на кухне и в гостиной пришлось убрать. Над теми потолками остались старые деревянные балки, которые удалось сохранить. Некоторые из них уже гнили, как и пол на кухне. Встроив напольное отопление – покрыли пол натуральной мраморной плиткой. Паркетный настил в комнатах также отремонтирован по всей квартире.

Обновленная квартира выглядит очень колоритно / Archdaily

Настенные бра были установлены очень тщательно через небольшие фрески, которые нашли в спальне. Еще одним элементом, который смогли спасти и отремонтировать – старинный гардероб середины 19 века. С годами он стал черным из-за множества слоев лака. Историческую печь с завода Левинского превратили в большой открытый камин.

Старую печь переделали на современный камин / Фото Archdaily

Проектируя это пространство, дизайнеры пытались сохранить определенную атмосферу и дух квартиры в историческом центре Львова. Дизайнеры хотели подчеркнуть доброжелательное окружение соседства в типичном дворе Львова, где соседи общаются со своих балконов.

Балкон оставили без изменений / Фото Archdaily

В рамках этой концепции заменили окна, выходящие во двор, используя большие алюминиевые рамы, которые широко открываются. Окна на главном фасаде были воссозданы по старой технологии с использованием древесины и оригинальной оконной фурнитуры.

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Большой многофункциональный кухонный стол вмещает мойку, варочную поверхность и немного места для завтрака или работы по дому. Открытые кухонные шкафы из орехового дерева обеспечивают легкий и быстрый доступ ко всему, не открывая ни одной двери.

Благодаря перепланировке на кухне стало больше места / Фото Archdaily

Ванная комната небольшая – здесь нет ни декора, ни мебели, только вещи первой необходимости. Стоит отметить, что в ванной комнате, на кухне и в гостиной нет светильников на потолке. Систему кондиционирования воздуха разместили на чердаке над квартирой.

Дизайн спальни был изменен, чтобы изолировать детскую комнату, владелец квартиры хотел использовать две деревянные балки, снятые со старого гуцульского дома. Эти балки с гравированными надписями происходят из дома, который построил дед владельца. Поскольку старого дома уже не существует, балки имеют особое значение и создают связь между поколениями.

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