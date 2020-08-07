Чем больше становится жителей в городах, тем больше растет спрос на связь с природой. Впрочем периодических поездок на природу обычно не хватает, поэтому хорошим вариантом в таком случае является именно декор из настоящего дерева. Чаще всего в ход идут небольшие спилы.

Впрочем, важно не переборщить как с материалом, так и с деревом, сообщает Дизайн 24.

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Например, следует воздержаться от использования натурального меха или рогов оленя в виде декора.



Можно обойтись и вообще без меха / Фото Pinterest

Преимущества декорирования интерьера деревом

Долговечность



Пример декора из массива / Фото Pinterest

Если древесину подвергали качественной обработке, то она будет защищена от влаги и различных механических повреждений и прослужит достаточно долго. Если это еще и целая деревянная стена или пол, то вы сможете сэкономить на ежегодных ремонтах.

Теплоизоляция



Рекомендуем обрабатывать только одну стену / Фото YouTube

Дерево является источником тепла не только, если оно горит в вашем камине. Так, сырье обладает хорошей способностью удержать температуру воздуха. Именно поэтому для холодной бетонной квартиры, такой декор может выполнять функцию утепления, пусть и частичного.

Уникальность



Также можно дополнительно использовать гирлянды / Фото Pinterest

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Можно конечно поклеить обои с изображением дерева, или постелить ламинат, но в таких случаях применяется один паттерн. Зато натуральная обработка – это композиция, где каждый элемент является уникальным. Рисунок на деревянном спиле и его форма – неповторимы.