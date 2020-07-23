С началом лета многие стремятся переосмыслить передний или задний двор на своей даче или рядом с домом. Однако, даже имея большую площадь для обустройства красивого двора, вам понадобится не только вдохновение, но и советы от экспертов и наглядные образцы. Предлагаем вам 5 примеров декора вашего сада.

Каждый цветок или садовый гном должны иметь свое место, сообщает Дизайн 24.

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5 примеров декора сада дома и полезные советы

Многолетние растения



Вам их не придется постоянно пересаживать / Фото Roomble

Сначала стоит обозначить периметр участка – для этого высадите многолетние растения по краям. Лучше всего такой вариант подойдет для огорода или заднего двора.

Симметрия



Симметрия сделает сад намного красивее / фото Roomble

В симметричных садах – гармония. По крайней мере так кажется многим. Если вы тоже в душе перфекционист, то стоит закупать элементы декора парами. Основная логика – условные правая и левая часть сада должны быть зеркальными.

Вокруг огня



Также дым отпугнет комаров / Фото Roomble

На огонь действительно можно смотреть вечно. Именно поэтому хорошим вариантом будет сделать углубление в центре двора, в котором и обустроить место для костра. Порасставляйте вокруг мебель и наслаждайтесь теплыми вечерами.

Искусственный газон



Не отличите от настоящего / Фото Roomble

Обожаете газон, но не имеете времени подстригать его – постелите искусственную траву. Ведь именно искусственный газон не нуждается в воде и особом уходе, однако выглядит так же презентабельно.

Элегантная ограда



Огорада даст ощущение защищенности / Фото Roomble

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Уединиться можно установив ограждение. Однако стоит подумать из какого материала его сделать. Бетонный или каменный забор может быть слишком тяжелым для небольшого двора, поэтому советуем обратить внимание на легкие деревянные конструкции.