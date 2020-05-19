Декор кровати своими руками: пошаговая инструкция и интересные варианты – фото
Кровать в спальне является не только важнейшим предметом среди мебели, но и главным элементом интерьера комнаты. Именно поэтому больше всего придирчивости владельцы придают именно кровати. Как красиво оформить декор кровати своими руками, пошаговая инструкция и интересные варианты – в нашем материале.
Самым простым вариантом будет купить кровать с готовым изголовьем, однако можно проявить креатив и выделить немного времени на декорирование изголовья, сообщает Дизайн 24.
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Самым распространенным вариантом декорирования кровати – изготовление мягкого изголовья.
Пошаговая инструкция декорирования кровати своими руками
Справиться с задачей будет довольно легко / фото: Design and Decor
Что для этого понадобится
- кусок фанеры для основы (по размеру будущего изголовья);
- плотный поролон;
- текстиль для обивки основания, можно взять любую ткань;
- ткань хорошего качества и высокой плотности для наружной обивки, подойдет даже цветной гобелен или бархат;
- строительный степлер;
- электролобзик.
Пошаговая инструкция изготовления спинки
Вариант декорирования детских комнат / фото: Design and Decor
Наиболее оптимальный и простой вариант для формы изголовья – прямоугольник. Поэтому листу фанеры следует придать такую форму.
Затем сверху накладывается слой толстого поролона, который фиксируется простой тканью путем соединения концов на обратной стороне с помощью строительного степлера.
Цвет изголовья должен быть похожим на остальную мебель и декор / фото: Design and Decor
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Финальный шаг – это обтяжка изделия плотной тканью. Желательно, чтобы ткань обивки была похожа на другую мебель, например, пуфики или шторы.
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