24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото

18 Читати новину українською
Старые джинсы еще обязательно пригодятся / Parade

Джинсы давно стали одним из основных элементов гардероба большинства украинцев. Однако, как и все вещи, джинсы тоже со временем изнашиваются, в таком случае выбрасывать старую одежду не стоит – можно превратить некогда стильные брюки на креативный элемент интерьера. Как это сделать? Где их можно использовать, и какие уже существуют идеи – смотрите в материале.

Использование ткани джинсов может действительно стать оригинальным решением.

К слову: Итальянский бренд Cassina представил коллекцию мебели для открытого пространства – фото

Идеи использования старых джинсов для креативного дизайна


Гостиная в креативной комнате / фото: Так просто


Простым вариантом будет также создание напольного коврика для обуви / фото: Так просто


Если вам не хватает подставок, то вот один из вариантов / фото: Так просто


Стулья синего оттенка стали модными в 2020 году / фото: Так просто


Даже банальная подставка под карандаши может стать стильным элементом интерьера / фото: Так просто


Коврик не должен быть назначен на понедельник / фото: Так просто


Джинс всегда будет приятным на ощупь материалом, чем привычный пластик / фото: Так просто


Всегда можно создать интересный и оригинальный декор \ фото: Так просто


Некоторые даже сшивают подушки вместе / фото: Так просто

Читайте также: Дом под Киевом победил на международном конкурсе в США


Такая идея для смелых / фото: Так просто

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Идеи для интерьера Дизайн Декор и дом
Кухня в серых тонах: оттенки, преимущества и недостатки такого выбора
7 февраля
209
Залиште відгук