Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
Джинсы давно стали одним из основных элементов гардероба большинства украинцев. Однако, как и все вещи, джинсы тоже со временем изнашиваются, в таком случае выбрасывать старую одежду не стоит – можно превратить некогда стильные брюки на креативный элемент интерьера. Как это сделать? Где их можно использовать, и какие уже существуют идеи – смотрите в материале.
Использование ткани джинсов может действительно стать оригинальным решением.
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Идеи использования старых джинсов для креативного дизайна
Гостиная в креативной комнате / фото: Так просто
Простым вариантом будет также создание напольного коврика для обуви / фото: Так просто
Если вам не хватает подставок, то вот один из вариантов / фото: Так просто
Стулья синего оттенка стали модными в 2020 году / фото: Так просто
Даже банальная подставка под карандаши может стать стильным элементом интерьера / фото: Так просто
Коврик не должен быть назначен на понедельник / фото: Так просто
Джинс всегда будет приятным на ощупь материалом, чем привычный пластик / фото: Так просто
Всегда можно создать интересный и оригинальный декор \ фото: Так просто
Некоторые даже сшивают подушки вместе / фото: Так просто
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Такая идея для смелых / фото: Так просто
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