Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото

Джинсы давно стали одним из основных элементов гардероба большинства украинцев. Однако, как и все вещи, джинсы тоже со временем изнашиваются, в таком случае выбрасывать старую одежду не стоит – можно превратить некогда стильные брюки на креативный элемент интерьера. Как это сделать? Где их можно использовать, и какие уже существуют идеи – смотрите в материале.

Использование ткани джинсов может действительно стать оригинальным решением.

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Идеи использования старых джинсов для креативного дизайна



Гостиная в креативной комнате / фото: Так просто



Простым вариантом будет также создание напольного коврика для обуви / фото: Так просто



Если вам не хватает подставок, то вот один из вариантов / фото: Так просто



Стулья синего оттенка стали модными в 2020 году / фото: Так просто



Даже банальная подставка под карандаши может стать стильным элементом интерьера / фото: Так просто



Коврик не должен быть назначен на понедельник / фото: Так просто



Джинс всегда будет приятным на ощупь материалом, чем привычный пластик / фото: Так просто



Всегда можно создать интересный и оригинальный декор \ фото: Так просто



Некоторые даже сшивают подушки вместе / фото: Так просто

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Такая идея для смелых / фото: Так просто

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