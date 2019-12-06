5 идей для новогоднего декора комнаты в 2020 году: фото

Чтобы успешно попрощаться со старым годом – новый надо встречать в обновленном доме. Если на ремонт не всегда хватает денег, то простенький новогодний декор, изготовленный собственными руками, по карману абсолютно всем. Если вы ищете креативные идеи для новогоднего декора – читайте наш материал.

Часто совершенно обычные и неприметные вещи можно превратить в интересное новогоднее украшение.

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Идеи для новогоднего декора

Рождественский венок



В венок можно добавлять что угодно / фото: Kvitochka

Сам венок не назовешь необычным элементом декора. Наоборот – украшать входную дверь красивым венком является традицией, которая имеет давние корни. Однако представить себе праздника без венка с каждым годом становится все труднее.

Цена готового венка – от до 200 до 500 гривен.

Для этого вам нужно купить несколько составляющих:

круглая основа из проволоки или плотного картона (можно купить готовый круг);

хвойные ветки и "дождик" для намотки на основу;

безделушки. Это могут быть фрукты, шишки, ягоды, шарики, ленты или бантики;

термоклей, чтобы вся композиция держалась вместе.

Гирлянды в бутылке



Гирлянды в бутылке всегда будут выглядеть стильно / фото: Stiker

Еще один обязательный атрибут для Нового года – гирлянды. Однако, традиционное развешивание гирлянд по комнате уже давно стало банальностью. Выход? Поместить их в пустые стеклянные бутылки и расставить по всему дому. Важно: используйте гирлянду, которая не нагревается до высоких температур и выключайте их на ночь.

Внутренние гирлянды можно приобрести от 79 гривен.

Наклейки и стикеры



Наклейки стоит использовать на стенах, которые поддаются очистке / фото: Покупон

В каждом супермаркете ближе к концу года можно приобрести наклейки в виде елки, снеговика или Санта Клауса. Можно выделить для них отдельную часть стены в коридоре или гостиной и создать целую композицию, которая превратится в фотозону.

Цены на большие и красивые наклейки колеблются на уровне 300 гривен.

Рисунки на стекле



Рисовать зубной пастой проще, чем кажется / фото: Shadr.info

С помощью зубной пасты можно проверить свои способности художника на окне или зеркале. Кроме самой пасты вам понадобится зубочистка и кусочек поролона. Рисунок еловой ветки или кролика в лесу можно создать самому или использовать специальные трафареты.

Если вы все-таки сомневаетесь в своих способностях к рисованию, можно приобрести специальные наклейки на стекло от 140 гривен.

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Блестки



Подарите новую жизнь старым лампочкам / фото: Идеи декора

Вот уже несколько лет подряд модными остаются блестки. Конечно, можно просто купить готовые блестящие украшения на елку. Или взять несколько баночек разноцветных блесток и клей-спрей. В таком случае даже пустую бутылку от шампанского легко превратить в произведение искусства.

Различной формы и цвета блестки стоят стоят от 25 гривен за пакет.

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