Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото

В интернете можно найти много информации по обновлению внешнего вида классического дровяного камина. Всегда можно его покрасить или добавить деревянный или мраморный портал. Однако классический камин долго разжигать, чистить после использования, да и в целом обслуживать. Хорошую альтернативу в виде декоративного электрокамина предлагает ирландская компания Dimplex.

Электрический камин дарит ощущение уюта и гораздо практичнее в использовании.

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Преимущества электрокаминов

Такой огонь никак не связан с огнем, дымом или запахами, а создается он вследствие подсветки холодного водяного пара или подсветки специального барабана с осечками, который проектирует имитацию огня на заднюю стенку электрокамина.

3D электрокамины с водяным паром способны еще и имитировать дым, который клубится над муляжом дров. Никакого дыма, посторонних запахов или долгого розжига – достаточно просто нажать на кнопку. Существуют модели даже с обогревом, который работает как совместно так и отдельно от имитации огня.

Электрокамин вместо дров, огня и дыма. Примеры использования

Это 3D электрокамин без корпуса, муляжа и дров. Модель спроектирована так, что поленья можно перекладывать, создавая свою форму очага. Также в муляж встроены светодиоды, которые добавляют эффект тления дров. Модель абсолютно автономна и не требует монтажа. Также такой камин подойдет тем, кто все же имеет желание в будущем еще воспользоваться классическим камином. Сделано в Ирландии.



Электрокамины бывают и совсем минималистичные



Декоративные полина выглядят как настоящие

Эта модель с технологией Revillusion по относительно демократичной цене как на 3D электрокамины. Silverton также не требует монтажа. Визуализация пламени в этом случае проектируется на панель, сделанную из специального материала, вследствие подсветки барабана с осечками. Такая модель идет в комплектации с обогревом, который может работать отдельно от визуализации.



Установить такой камин сможет каждый



Такие камины не нуждаются в обрамлении

Dimplex Symphony 2608 LED

Самый популярный камин серии Optiflame. Такой вариант уже потребует монтажа и дополнительного обрамления в виде, например, портала. Только после установки такого электрокамина вернуться к классическому дровяному камину будет намного тяжелее.

Такая модель с регулируемым обогревом, таймером и даже функцией холодного обдува. Кроме этого эффект тления дров можно включать отдельно от визуализации пламени. Электроэнергии такая визуализация тоже потребляет крайне мало, из-за своей светодиодной подсветки.



Такой камин нуждается в монтаже

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