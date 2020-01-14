Декоративный кирпич в интерьере: где стоит применять и какие существуют виды

Натолкнуться на отделку интерьера натуральными материалами вроде дерева или камня стало привычным за последние несколько лет. Однако почему-то именно декоративный кирпич ассоциируется с лофтом. В какие еще стили хорошо вписывается декоративный кирпич и какие существуют виды – читайте в нашем материале.

Кирпичные стены до сих пор остаются одним из самых смелых решений в интерьере.

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В каких стилях применяют декоративный кирпич

Поп-арт



Поп-арт станет еще интереснее с декоративным кирпичом / фото: Интер дизайн

Кроме уже упомянутого лофта, кирпичные стены хорошо подходят для контрастного поп-арта. Энди Уорхолу точно пришлось бы по душе использование декоративного кирпича. Кирпичная стена и, например, яркий диван прекрасно дополнят друг друга.

Готика или неоготика



В готике доминируют камень и дерево, но применение кирпича тоже не испортит дизайн / фото: Стройфора

Конечно, такой стиль подходит не всем. Но если вы всю жизнь хотели иметь хотя бы одну "комнату из Средневековья", то декор в виде кирпича темного цвета – лучшее решение. Добавьте деревянные балки на потолок, темную винтажную мебель и гобелены – получите неповторимо смелое дизайнерское решение.

Скандинавский стиль



Очень часто декоративный кирпич применяют в скандинавском стиле / фото: Architectureblog

Если ваша стихия – светлые цвета в интерьере, то стоит подумать над оформлением комнаты в скандинавском стиле. Оставьте открытыми большие окна, а для стен используйте декоративный кирпич белого цвета. При удачном подборе мебели и отсутствии избыточного декора можно добиться ощущения присутствия хюгге в собственной гостиной или спальне.

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Виды декоративного кирпича

настоящий кирпич;

керамическая плитка под кирпич;

облицовочный кирпич.

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