Декупаж мебели своими руками: идеи и инструкция для реставрации – фото

Декупаж старой мебели снова набирает популярности. Готовые проекты наглядно показывают насколько отреставрированный стул или ночной столик меняют интерьер комнаты. Декупаж мебели своими руками отнимет у вас не много времени, требуется лишь чуток фантазии. Как реставрировать мебель своими руками? И как идеи выглядят на фото – в нашем материале.

На протяжении всей истории существования декупаж становился приятным хобби представителей королевских семей и художников, а сегодня реставрация своими руками позволяет сэкономить деньги и проявить собственный дизайнерский талант.

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Инструкция для реставрации старой мебели

Выбор проекта



Нужно сразу определиться с вариантом, который больше всего нравится / фото: Стройка-Ремонт

Для начала стоит подобрать изображение, которое вы планируете нанести на поверхность мебели. Вы можете купить готовые картинки или просто напечатать наиболее удачные варианты на принтере. Лучше всего использовать распечатки, сделанные на лазерном принтере. Такие чернила не растекутся от клея или лака.

Инструменты

Вооружайтесь специальным клеем для декупажа, акриловым лаком, кисточками и обычной губкой для мытья посуды.

Подготовка поверхности

Если поверхность мебели лакирована или окрашена, то обработайте ее наждачной бумагой. В зависимости от состояния дерева, может понадобится шпаклевка или мебельный воск для ликвидации трещин или царапин. Подготовив покрытие, покройте его бесцветным акриловым лаком. Если мебель темная, то лучше перекрасьте ее в более светлые тона.

Процесс декупажа



Вариантов реставрации мебели существует множество / фото: Так просто

Нанесите клей на всю поверхность и добавьте в нужных местах вырезанные изображения. Когда клей полностью высохнет, тогда еще два раза покройте всю композицию прозрачным акриловым лаком.

Идеи для декупажа мебели

Цветы

Один из самых очевидных вариантов – наложить цветочный принт. Такие декоративные элементы будут уместны как подставка для цветов, так и для разнообразных вариантов дизайна комнаты.

Классический вариант



Лучше всего подойдут пастельные цвета / фото: 5 Dom

К мебели в классическом оформлении с обивкой добавьте украшения в тон к текстилю. Лучше всего взять за образец викторианский стиль.

Фрукты

Принты в виде фруктов или овощей хорошо подходят для мебели, которую вы затем будете ставить вне дома.

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Газеты

Еще один интересный вариант – использование газет и журналов во время реставрации. Такой коллаж лучше всего дополнит стиль поп-арт.

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