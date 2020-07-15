Банк Испании является национальным центральным банком испанской банковской системы вместе с Европейским центральным банком. Его штаб-квартира расположена в центре Мадрида, на площади Сибелес.

Он занимает целый квартал и был построен в несколько этапов с конца 19 века до начала 21 века, об этом сообщает издание Archdaily.

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Первое здание было построено по проекту архитекторов Эдуардо Адаро и Севериано Сайнц де ла Ластра. Это узкое и длинное здание, идущее параллельно Пасео дель Прадо, котрое изгибается наисксок на углу площади Сибелеса.

Библиотеку банка Испании несколько видоизменили / Фото Archdaily

Во внутренней части расположен старый операционный центр, ныне читальный зал библиотеки, объект реставрации. Это пространство, в котором сохранились чугунные решетки и нетронутая железная конструкция, созданная в городе Миерес Бернардо Асинсом.

Особое внимание уделили решеткам / Фото Archdaily

Читальный зал – это актуальный элемент архитектуры своего времени. Целью реставрации было восстановить значение этого пространства. Ведь решетки из чугунного литья были грязными от старости и покрытыми многими слоями краски, что создавало нежелательный эффект, а несколько вмешательств, которые провели с целью улучшения планировки, исказили первоначальное восприятие пространства.

Больше фото из библиотеки Национального банка Испании: