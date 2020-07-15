Банк Испании является национальным центральным банком испанской банковской системы совместно с Европейским центральным банком. Его главная штаб-квартира расположена в центре города Мадрид, на площади Сибелес.

Он занимает полный блок и был построен в несколько этапов с конца 19 века до начала 21 века, об этом сообщает издание Archdaily.

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Первое здание было построено по проекту архитекторов Эдуардо Адара и Севериано Сайнц де ла Ластра. Это линейное сооружение, параллельное Пасео дель Прадо, которое закручивается по диагонали в квадратном углу Сибелеса.

Библиотеку банка Испании несколько видоизменили / Фото Archdaily

Во внутренней части расположен старый операционный центр, ныне читальный зал библиотеки, объект реставрации. Это пространство, которое сохраняет чугунные решетки и неповрежденную конструкцию железа, выполненную в городе Мерес Бернардо Асинсом.

Особое внимание уделили решеткам / Фото Archdaily

Читальня – это соответствующий элемент архитектуры своего времени. Объектом реставрации было восстановить значение этого пространства. Решетки из чугунного литья были затертыми от старости. Многие краски покрытия генерировали нежелательное сгущение. И несколько вмешательств, проведенных с целью улучшения и воспроизведения, воссоздали первоначальное восприятие пространства.

Больше фото из библиотеки Национального банка Испании: