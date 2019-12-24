Дизайн детской комнаты для девочки: варианты стилей и цветов – фото

Оформление личного пространства девочек в виде детской комнаты задача не из легких. Особенно, если ваша дочь уже достаточно взрослая и хочет комнату не похожую ни на один из предлагаемых вариантов интерьера. Обязательно прислушивайтесь к идеям девушки, а предложить свои варианты дизайна и цветовой гаммы вам поможет наш материал.

Организация пространства комнаты сильно зависит от возраста девочки и должна меняться чуть ли не каждый год. Однако выбранный дизайн интерьера будет служить для вашей дочери в течение долгого времени.

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Дизайн интерьера детской комнаты

Современный



Некоторые подростки завешивают стены постерами / Фото: строительство и дизайн

Наверное лучше всего подойдет для уже взрослых девушек, которые учатся в старших классах. Подростки в этом возрасте отказываются от игрушек и ценят свободное пространство в комнате, без всяких лишних вещей.

В современный стиль идеально вписываются предметы, соответствующие увлечениям вашего ребенка – мольберт, синтезатор и другое. Главное – откажитесь от кислотных ярких цветов и используйте стильные пастельные оттенки.

Классика



Картины на стенах – важный признак классики / фото: Decortrends

Актуален для маленьких принцесс. Красивый дизайн, который позволит им представить себя жительницей замка. Чаще всего, его делают в теплых оттенках, а мебель покупается из природных и чистых материалов, при производстве которых не использовался формальдегид или другие опасные вещества.

Также, классические интерьеры часто сочетают с балдахинами. Они развешиваются над кроватью и выполняют функцию штор.

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Прованс



Ближайшим "родственником" Прованса является стиль кантри / фото: Good House

Нежный французский дизайн отличается большим количеством цветочных мотивов на отделочных поверхностях (потолок, стены, пол) или на фасадах мебели. Стиль отличается своей простотой и натуральностью.

Среди самых популярных оттенков – розовый, мятный, лиловый.

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