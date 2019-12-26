Дизайн детской комнаты для мальчика: варианты стилей и цветов – фото

Планировка комнаты для мальчика не бывает легкой. Перед родителями стоит задача организовать пространство, которое бы соответствовало потребностям ребенка и имело несколько функциональных зон. Часто самой трудной задачей является выбор дизайна и цветовой гаммы. Какие варианты сегодня являются наиболее актуальными и какая между ними разница – читайте в нашем материале.

На самом деле рынок предлагает сегодня множество универсальных и тематических вариантов, часто выбор зависит от предпочтений ребенка.

Похожее: Дизайн детской комнаты для девочки: варианты стилей и цветов – фото

Варианты дизайна детской комнаты

Современный стиль (минимализм)



Такой вариант больше понравится старшим мальчикам / фото: 5DOM

Модой на минимализм пропитаны чуть ли не все популярные сегодня стили, такая участь не обходит и детские комнаты. В современном стиле надо уметь грамотно использовать каждый квадратный сантиметр. Минимум элементов декора и лишних вещей – девиз минимализма.

Космический стиль



Будущие космонавты оценят такой дизайн / фото: Новый дом

Один из самых популярных сегодня тематических вариантов дизайна – космос. Идеально подойдут подвесные потолки в космическом стиле. Стены в такой комнате окрашиваются в синий или фиолетовый цвет. Также можете попробовать тематические фотообои. В роли декора можно использовать маленькие телескопы, скафандры или модели планет.

Лофт



Еще один популярный сегодня вариант / фото: Комфортория

Немного старшим мальчикам часто по нраву элементы лофта. Серый цвет дизайна, голая кирпичная стена или неприкрытые балки на перекрытии комнаты – главные черты дизайна, который должен напоминать чердак. Как декор в подростковом возрасте ребята часто используют постеры, наклейки или плакаты.

Другие стили



Различных вариаций на футбольную тематику есть очень много / фото: vseodetyach

Менее популярными, но тоже достойными для рассмотрения остаются поп-арт, морская, футбольная или геймерская тематика. Тут стоит понять что ваш сын любит больше всего и выбрать подходящую тему для комнаты.

Читайте также: Покраска стен: стильные комбинации из двух цветов для спальни – фото

Варианты цветов для комнаты мальчика

Самыми популярными оттенками для детской комнаты мальчика будут:

синий

зеленый

белый

серый

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке