Дизайнерская компания Jak Studio разработала многофункциональный диван. Его можно превратить в рабочее место и полноценную кровать. Диван создали в ответ на потребность покупателей работать из дома из-за коронавируса.

Концепция дивана имеет свой порядковый номер – L20, сообщает Dezeen.

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В базовом формате L20 является диваном, и может похвастаться привычным дизайном в форме буквы L, составленным из двух частей, которые разбиты посередине.



Внешне диван является совершенно обычным / Фото Dezeen

С помощью простого механизма диван превращается в личное офисное помещение. Делается это путем продвижения двух частей дивана вдоль интегрированных рельсов – изменение их с горизонтального на вертикальное положение.

Внутри такого офиса есть раскладной стол, небольшая лампа для чтения, USB-порт и выход для зарядки ноутбука.



Все офисные приспособления расположены с обратной стороны дивана / Фото Dezeen

Диванная ткань также играет роль звукоизоляционного материала, что делает концепцию пригодной для звонков или как тихое место для концентрации.

Несмотря на то, что в последние годы тенденция для работы из дома увеличивается, глобальная пандемия ускорила эти процессы, повлияв на то, в чем люди могут нуждаться в своих домах в будущем,

– рассказал разработчик.



Есть несколько вариантов использования дивана / Фото Dezeen

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Пока диван L20 является только концепцией, студия ищет коммерческого партнера для массового изготовления, намереваясь пожертвовать все доходы обществу архитекторов.

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