Как правильно выбрать диван: механизм, наполнение и размеры
Делая ремонт в гостиной, можно столкнуться с проблемой выбора дивана. Не стоит тратить кучу денег на вещь, которой потом не будет желания пользоваться. Как правильно его выбрать в соответствии с размером комнаты, какие бывают наполнители для дивана и какой механизм трансформации лучший – читайте в нашем материале.
От того насколько правильно вы потратите деньги, будет зависеть качество вашего отдыха в собственном доме.
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На что надо обратить внимание при выборе дивана?
Размер
Диван может иметь даже два угла, если размер комнаты позволяет / фото: Divankiev
Ассортимент возможных размеров диванов производителей достаточно широк, поэтому этот выбор вы должны сделать сами, опираясь на место, где должен быть диван в собственной комнате. Также важным является размер гостиной.
Если диван раскладной, поинтересуйтесь габаритами дивана в сложенном и разложенном состоянии, это поможет избежать недоразумений. Если ваше жилье небольших размеров, то обратите внимание на сборочные варианты диванов.
Наполнители
Дорогие диваны будут комфортнее / фото: Navro
Обычно роль наполнителей выполняют различные комбинации пружинных блоков, ламелей и пенополиуретана. В дорогих диванах используют пружинные блоки и их комбинации. Также добавляются слои термовойлока и пенополиуретана.
В этом случае все зависит только от ваших финансовых возможностей.
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Механизм трансформации
Возможность трансформации дивана в спальное место также часто является актуальной / фото: Ub.ua
Сегодня существует множество механизмов трансформации диванов в спальное место, но можно выделить несколько основных типов:
- выдвижной;
- книжка;
- еврокнижка;
- классическая софа;
- дельфин;
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