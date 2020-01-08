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Как правильно выбрать диван: механизм, наполнение и размеры

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Выбор дивана зависит от многих факторов / Askona

Делая ремонт в гостиной, можно столкнуться с проблемой выбора дивана. Не стоит тратить кучу денег на вещь, которой потом не будет желания пользоваться. Как правильно его выбрать в соответствии с размером комнаты, какие бывают наполнители для дивана и какой механизм трансформации лучший – читайте в нашем материале.

От того насколько правильно вы потратите деньги, будет зависеть качество вашего отдыха в собственном доме.

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На что надо обратить внимание при выборе дивана?

Размер


Диван может иметь даже два угла, если размер комнаты позволяет / фото: Divankiev

Ассортимент возможных размеров диванов производителей достаточно широк, поэтому этот выбор вы должны сделать сами, опираясь на место, где должен быть диван в собственной комнате. Также важным является размер гостиной.

Если диван раскладной, поинтересуйтесь габаритами дивана в сложенном и разложенном состоянии, это поможет избежать недоразумений. Если ваше жилье небольших размеров, то обратите внимание на сборочные варианты диванов.

Наполнители


Дорогие диваны будут комфортнее / фото: Navro

Обычно роль наполнителей выполняют различные комбинации пружинных блоков, ламелей и пенополиуретана. В дорогих диванах используют пружинные блоки и их комбинации. Также добавляются слои термовойлока и пенополиуретана.

В этом случае все зависит только от ваших финансовых возможностей.

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Механизм трансформации


Возможность трансформации дивана в спальное место также часто является актуальной / фото: Ub.ua

Сегодня существует множество механизмов трансформации диванов в спальное место, но можно выделить несколько основных типов:

  • выдвижной;
  • книжка;
  • еврокнижка;
  • классическая софа;
  • дельфин;

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Идеи для интерьера Дизайн Декор и дом
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