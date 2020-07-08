Диванный столик и стол-монстр: 5 крутых деталей для дома, изготовленных из картона – фото
Дизайнеры представили серию полезных мелочей для дома, которые изготовлены из бумаги. Сюда вошли усилитель звука, детские игрушки, столики и стулья. Мы отобрали для вас 5 лучших домашних деталей, которые подойдут в любое жилье.
Коллекцию представило известное дизайнерское издание Dezeen совместно с компанией Samsung, говорится на сайте Dezeen.
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Коллекция была вдохновлена трендом на экологические коробки, которые изготовлены из переработанного картона.
5 крутых деталей для дома, которые изготовлены из картона
Горшок для комнатных растений
Существует несколько вариантов такого горшка / Фото Dezeen
Картонный горшок состоит из 12 элементов, которые соединяет между собой лента. Его разработала дизайнер из Лондона.
Диван-столик
Миниатюрный столик разработали российские дизайнеры / Фото Dezeen
Небольшой боковой столик, который можно прицепить к подлокотнику дивана, обеспечив удобную поверхность для размещения кружек. Также он служит местом для хранения журналов или пультов.
Игрушечный замок
Замок разработала дизайнер из США / Фото Dezeen
Ольга Теслер создала игрушечный космический корабль, в который дети могут заползать внутрь и использовать небольшой замок.
Усилитель звука
Еще одна разработка из США / Фото Dezeen
Дизайнерская студия создала картонный рог, который усиливает музыку с мобильного телефона. Конструкция построена из серии плоских картонных панелей, и внешне напоминает граммофон.
Тумба для книг
Такое творение создали в Великобритании / Фото Dezeen
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Многофункциональный стол с полкой, который дает пользователю место для хранения книг, журналов и пультов. Он построен из серии картонных панелей, которые вместе образуют лицо, похожее на монстра.
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