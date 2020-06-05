Дизайнерская фирма Brendan Bakker завершает трансформацию итальянского ресторана изысканной пищи в историческом центре города Утрехт, в Нидерландах. Однако само заведение расположено в погребе. Интерьер здесь сохраняет атмосферу подвала, а одна из стен обложена бутылками с вином.

Ресторан является одним из самых популярных в городе, и может принять до 180 посетителей одновременно, пишет Archdaily.

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Заведение расположено в трех отдельных комнатках, каждая из которых имеет свои особенности дизайна.



Больше всего отличаются цвета дизайна отдельных комнат / Фото Archdaily

"Сердце" ресторана с черным декором и открытой стеной расположено на кухне, которая встречает гостей в самом центре.



Проходы между залами здесь белого цвета / Фото Archdaily

Вторая и самая большая комната ресторана – это все, что касается бара и вина. Пространство состоит из открытой кирпичной конструкции с 7-метровой мраморной конструкцией посередине и большой винной стеной из 500 бутылок.



Вино продают посетителям / Фото Archdaily

Третий и самый маленький зал снова имеет черный цвет стен, что по мнению дизайнеров является идеальной обстановкой для романтического вечера.

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Этот зал предусмотрен для романтических свиданий / Фото: Archdaily

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