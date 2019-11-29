Обустройство детской комнаты для мальчика и девочки: как правильно разделить комнату

Идеально, когда в доме есть отдельные детские комнаты для девочки и мальчика. Однако не все дома предусматривают соответствующее планирование. Если детская комната в доме одна, а детей двое, которые при этом еще и разнополые – надо делить комнату.

На детскую комнату положено много функций. Это место, где дети спят, хранят свои вещи, делают уроки и просто проводят свободное время. Не секрет, что у девочек и мальчиков будут возникать конфликты, если их жилое пространство будет общим.

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Варианты разделения комнаты

Гипсокартон



Важно, чтобы перегородки не отнимали много пространства / фото: Идеи декора

Перегородка из гипсокартона будет оптимальным вариантом, если комната большая. При грамотном планировании свободное пространство не пострадает, а дети перестанут ссориться.

Размещать перегородку надо перпендикулярно к одной из стен. Также можно сделать стенку, которая только зонирует пространство, но не разделяет комнату полностью. Тогда дети получат определенную приватность, но комната останется единым пространством.

Стеллаж

Как и в предыдущем случае, стеллажи устанавливаются только если пространство позволяет. Преимущество этого способа - он легко демонтируется. Поэтому когда дети подрастут, можно спокойно изменить планировку комнаты всего за несколько часов.

Ширма

С помощью ширмы можно очень легко обеспечить личное пространство для детей. Одним движением руки вы легко создаете общее игровое пространство или закрываете шторы и разделяете детей, если они так хотят. К тому же оригинальный дизайн штор может стать прекрасным дополнением к дизайну комнаты.

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Создание уровней

Спальные места можно обустроить на верхних ярусах / фото: Homediz

Идеально подходит для маленьких комнат. Оборудование подиумов не только станет средством зонирования детской комнаты для мальчика и девочки, но и дополнительным местом для хранения вещей. Таким способом можно легко сделать нишу для кровати отдельно девочке и мальчику.

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