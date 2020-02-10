Дизайн детской комнаты 2020: советы от дизайнера – фото

Дизайн интерьера комнаты для детей должен обязательно учитывать их увлечения. Ведь стандартные тематические обои с Микки Маусом или Томом и Джерри понравятся далеко не всем детям. Самое важное, чтобы комната отвечала потребностям ребенка и была тематически сплоченной. Какие тренды в обустройстве детских комнат будут актуальны в 2020 году – читайте в материале.

Советы от Габриэлы Джил опубликовало издание The Indian Express.

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Дизайнерские советы для оформления детской комнаты в 2020 году

Теплые цвета и яркие акценты



Можно начать с акцентов / фото: Мебельщик

Для детских комнат до сих пор будет правильным решением выбирать красочные интерьеры. Оттенки, такие как темно-красный, канареечный желтый и мандариновый оранжевый, будут топовыми в этом году.

Также обратите внимание на персиковые кораллы и коричневый терракотовый цвет. Если вы не готовы перекрашивать всю комнату, то начните с чехлов-подушек, штор или небольших декоративных светильников.

Долговечные материалы

Современное общество живет по принципу сохранения экологии. Именно поэтому модным в этом году будет использование переработанных или природных материалов. Среди самых популярных будет бамбук, лиана, ротанг, мешковина и прочее. В декоре хитом 2020 будут бамбуковые корзины, ротанговые ковры и стулья и даже обивка.

"Природный" декор



Ребенка должны окружать естественные нетоксичные материалы / фото: Budmaster

По мнению дизайнера, веточки, галька, бревна, сухоцветы, перья, сосновые шишки и т.д. будут создавать шикарный декор в интерьере в этом году.

К тому же, такие экологические решения в дизайне дадут ребенку понимание заботы об окружающей среде.

Стена-доска

Дети часто рисуют на стенах, тем самым портят интерьер. В связи с этим, популярность набирает установка стены, на которой дети смогут рисовать. Самым большим преимуществом будет возможность вытереть результаты художественных попыток ребенка.

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Зеленый уголок



Вазоны дадут больше чистого воздуха в комнате / фото: Build portal

В 2020 году комнатные растения станут положительным трендом в интерьере детских комнат. Дизайнер рекомендует купить алоэ вера, английский плющ или красную драцену. Однако не забудьте убедиться, что ваш ребенок не имеет аллергической реакции на одно из перечисленных растений.

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