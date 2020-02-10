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Дизайн детской комнаты 2020: советы от дизайнера – фото

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В 2020 будут держаться тренды с идеей об экологии / Ask.me

Дизайн интерьера комнаты для детей должен обязательно учитывать их увлечения. Ведь стандартные тематические обои с Микки Маусом или Томом и Джерри понравятся далеко не всем детям. Самое важное, чтобы комната отвечала потребностям ребенка и была тематически сплоченной. Какие тренды в обустройстве детских комнат будут актуальны в 2020 году – читайте в материале.

Советы от Габриэлы Джил опубликовало издание The Indian Express.

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Дизайнерские советы для оформления детской комнаты в 2020 году

Теплые цвета и яркие акценты


Можно начать с акцентов / фото: Мебельщик

Для детских комнат до сих пор будет правильным решением выбирать красочные интерьеры. Оттенки, такие как темно-красный, канареечный желтый и мандариновый оранжевый, будут топовыми в этом году.

Также обратите внимание на персиковые кораллы и коричневый терракотовый цвет. Если вы не готовы перекрашивать всю комнату, то начните с чехлов-подушек, штор или небольших декоративных светильников.

Долговечные материалы

Современное общество живет по принципу сохранения экологии. Именно поэтому модным в этом году будет использование переработанных или природных материалов. Среди самых популярных будет бамбук, лиана, ротанг, мешковина и прочее. В декоре хитом 2020 будут бамбуковые корзины, ротанговые ковры и стулья и даже обивка.

"Природный" декор


Ребенка должны окружать естественные нетоксичные материалы / фото: Budmaster

По мнению дизайнера, веточки, галька, бревна, сухоцветы, перья, сосновые шишки и т.д. будут создавать шикарный декор в интерьере в этом году.

К тому же, такие экологические решения в дизайне дадут ребенку понимание заботы об окружающей среде.

Стена-доска

Дети часто рисуют на стенах, тем самым портят интерьер. В связи с этим, популярность набирает установка стены, на которой дети смогут рисовать. Самым большим преимуществом будет возможность вытереть результаты художественных попыток ребенка.

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Зеленый уголок


Вазоны дадут больше чистого воздуха в комнате / фото: Build portal

В 2020 году комнатные растения станут положительным трендом в интерьере детских комнат. Дизайнер рекомендует купить алоэ вера, английский плющ или красную драцену. Однако не забудьте убедиться, что ваш ребенок не имеет аллергической реакции на одно из перечисленных растений.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для интерьера Идеи для дома Декор и дом
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5 февраля
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