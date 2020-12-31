Дизайн двора – с чего стоит начать и какие существуют нюансы

У вас может быть невероятно красивый дизайн дома, но неухоженный двор может испортить все впечатление о хозяевах. Конечно двор не создается за один год, но за несколько сезонов перед домом может появиться настоящий парк. Как обустроить дизайн двора и с чего стоит начать – читайте в нашем материале.

Какая бы территория ни была выделена под двор, но окультуривание 10 или 30 соток будет занимать определенное время. Именно поэтому стоит продумать весь план двора перед тем, как начинать любые работы.

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Как обустроить дизайн двора

Уборка



Бороться с вредителями придется по несколько раз в год / фото: Зеленая усадьба

Избавьтесь от строительного мусора или обычного мусора. Не стоит жалеть старого сарая или разваленного туалета, если похожие сооружения, конечно, не являются частью вашего плана.

Борьба с сорняком



Не у всех участки абсолютно ровные / фото: Женский мир

Стоит повыкорчевать многолетние сорняки, дикие кусты, срезать старые и ненужные вам деревья;

Рельеф

Следующим шагом будет выравнивание участка, или, если он наклонный, надо организовать на нем несколько уровней с помощью лестниц и мощеных площадок;

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Высадка растений



Высаживать растения можно по-разному / фото: Женский мир

Посадите растения, которые уже в первый сезон сделают ваш двор красивым и живым. Также не забывайте о деревьях, которые станут важными "игроками на поле" уже со временем.

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