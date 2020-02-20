Кухня в фиолетовых тонах: особенности и варианты сочетания цветов – фото

Классические кухонные цвета многим уже давно "приелись", поэтому необычные сочетания цветов постепенно набирают популярность. Из числа "непересекающихся" точно будут все оттенки фиолетового. Какие особенности оформления кухни в фиолетовом цвете и с какими оттенками его следует сочетать – читайте в нашем материале.

Для того чтобы цвет мебели и стен не надоедал, придется постараться, ведь композицию с фиолетовыми оттенками составить не так уж и просто.

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Какие оттенки фиолетового цвета существуют

Фиолетовый – это сочетание красного и синего. От того, какой цвет доминирует, создается разница между оттенками фиолетового.

Популярные оттенки фиолетового:

сиреневый;

лиловый;

пурпурный;

аметист;

баклажан;

фиалковый;

лавандовый.

Варианты сочетания фиолетового цвета

Белый



Этот вариант является самым популярным / фото: Homediz

Наверное самое популярное сочетание. Используется в современной кухне, как правило, в стиле хай-тек. Бело-сиреневый дизайн выглядит достаточно аккуратно и успокаивающе. Сочетание можно делать как на стенах, так и в мебели или обработке фартука или столешницы.

Серый



В последнее время такое сочетание используют и в модерном стиле/ фото:Trizio

С этим оттенком кухня лучше выглядеть в стиле прованс, кантри и классическом. Часто с таким сочетанием цветов, выбирают обои в мягких нейтральных тонах с оттенком металлик. Они помогут сделать интерьер немного холоднее.

Черный



С черным цветом важно не переборщить / фото: Homediz

Не забывайте, что черный цвет обладает способностью создавать иллюзию меньшего пространства. Поэтому лучшим решением будет использовать его в больших кухнях. Дизайнеры советуют использовать мебель с глянцевым покрытием, что поможет немного уменьшить такое влияние черного.

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Желтый



Желательно подбирать светло-желтые тона / фото: Blizko

Лимонные и солнечные оттенки несомненно придадут фиолетовому цвету теплых настроений. Такое сочетание следует использовать для кухонь без естественного освещения.

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