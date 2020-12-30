Дизайн гаража для Cybertruck: фото футуристического здания

Дизайнерская компания Lars Büro представила проект гаража для новой машины Илона Маска. Помещение будет 167 квадратных метров.

О разработке необычного дизайна гаража рассказали в пресс-службе компании.

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Недавно Илон Маск представил концепт футуристического авто Cybertruck, производство которого начнется в 2021 году.



Жилая зона расположена на втором этаже / фото: Larsburo

Дизайнеры со всего мира решили создать дизайн гаража для такого авто. Именно поэтому в Lars Büro предложили свое видение дома для новой машины.​



Гараж предусмотрен на два автомобиля / фото: Larsburo

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Это высокотехнологичный гараж или даже загородный дом. В нем дизайнеры предусмотрели жилую зону.

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