Сочетание цветов для дизайна гостиной – фото

Минимализм, классика, модерн – не важно какой дизайн вы собираетесь выбрать для своей гостиной, ведь ключевой деталью в любом интерьере является цвет. Именно оттенок вашей комнаты будет влиять на качество отдыха после тяжелого дня. Предлагаем вашему вниманию стильные дизайнерские сочетание цветов для гостиной.

Любимый цвет определить не трудно, но не всегда сочетание нескольких оттенков выглядит именно так, как вы представляете.

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Идеи сочетания цветов для гостиной

Черно-белый с вкраплениями желтого



Такое сочетание хорошо подходит и для кухни / фото: Термес

Сочетание, которое подойдет для любого интерьера – классический микс белого и черного и контрастного желтого (мебель и аксессуары), который вносит теплое солнечное оживление.

Такой интерьер имеет элегантный характер и остается "активным", несмотря на использованные в нем абсолютно нейтральные цвета. Максимальная контрастность цветов наполняет гостиную жизнью, вдохновляет и освежает. Желтые акценты только добавляют желание провести больше времени в комнате.

Белый и фиолетовый



Белый и фиолетовый вместе образуют интересный микс / фото: DLS

Эта цветовая гамма хорошо подходит для современных комнат. Фиолетовый в сочетании с обычным белым творит благородные и оригинальные интерьеры. Подобранные аксессуары, и мягкая мебель, выдержаны в тонах композиции, создают изысканное и привлекательное пространство.

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Красный и бежевый



Слишком яркий красный будет только раздражать / фото: Sniezka

Красный цвет "повысит" температуру в комнате и будет постоянно стимулировать к действию. Однако слишком много красного в дизайне вызывает раздражение и усталость. Однако это не означает, что этот цвет не стоит даже рассматривать, лучше использовать его в сочетании с другим оттенком. Лучше всего подойдет светлый и нейтральный бежевый.

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