Интерьер комнаты в общежитии – какой вариант дизайна выбрать и что учесть

Часто в украинских студенческих общежитиях ремонта не было с момента постройки. Маленькое пространство с лишней мебелью, которую еще и выносить запрещено, делает комнаты неудобными для жизни. Как изменить свое жилье и легально освежить дизайн – в нашем материале.

Комната в общежитии сочетает в себе прихожую, гостиную, спальню и иногда кухню. При таких условиях надо не забывать о многофункциональности буквально всего в вашей комнате.

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Как изменить дизайн в комнате общежития

Минимализм



Диван должен быть раскладным / фото: Develop

Учитывая небольшое помещение и финансовые ограничения жильцов общежития, не использовать этот стиль будет настоящей ошибкой. Откажитесь от лишних предметов интерьера (насколько это возможно), а то от чего избавиться невозможно – превратите в многофункциональные предметы.

Стены

Популярным вариантом в студенческих общежитиях являются обои. Однако, вместо потрепанных серых или коричневых можно использовать современные фотообои. Панорама ночного города или пляж на островах визуально расширят вашу комнату.

Если захотите покрасить комнату, то следует выбирать светлые пастельные тона. Темные будут лишь сужать и без того небольшое пространство.

Также стоит украшать стены постерами, картинами или стикерами. Это поможет избавиться от тюремного ощущения.

Свет



Гирлянды становятся особенно актуальными в период новогодних праздников / фото: Конкурент

Важной составляющей, которая сильно повлияет на внешний вид комнаты, является эффект света. Гирлянды, светодиодные ленты, подвесные фонарики, лампы и различные светильники необычной формы способны преобразить пространство.

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Мелочи

Вазоны, подсвечники, фотографии, креативные полочки, необычные светильники и предметы на стенах. Это все лишь будет подчеркивать оригинальность студенческого жилья. Однако не перестарайтесь, ведь слишком много мелочей просто разрушат функциональность пространства.

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