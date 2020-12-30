Интерьер коридора: особенности дизайна и варианты отделки

Самой большой проблемой в оформлении интерьера коридора является рациональное использование пространства. Кому-то больше придется по душе минимализм, а для кого-то мелочи играют ключевую роль в создании домашнего уюта. Какие особенности в дизайне коридора и варианты отделки стен – читайте в нашем материале.

Всего для дизайна коридора будут уместными практически все направления. Возьмите курс на модерн, прованс, кантри, классику или лофт – все варианты гармонично впишутся.

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Особенности оформления коридора

Зонирование



Коридор должен быть отдельной комнатой / фото: NB

Дизайнеры советуют позаботиться о зонировании прихожей, если комната объединена с основной частью дома. Зонирование может происходить светом, вазонами или предметами декора.

Мебель

Основным элементом планирования является мебель. Ее следует выбирать с учетом размеров комнаты и выбирать соответствующую высоту и ширину для стульев, или дивана. Также не забывайте, что в коридоре мебель должна не только выглядеть красиво, но и быть максимально практичной.

Варианты отделки стен в коридоре



Громоздкая мебель будет только загромождать проход / фото: 5Dom

Лучшим материалом для отделки стен в интерьере коридора дизайнеры считают обои. Однако, конечно, мы рассмотрим и другие оптимальные варианты.

Виниловые обои

Этот материал хорошо подходит для проходных комнат, особенно если в доме есть дети. Их преимуществом является износостойкость и водонепроницаемость, что позволяет их чистить от грязи.

Жидкие обои

Такой вариант лучше всего подходит для стен с нестандартной формой и различными изгибами.

Декоративная штукатурка



Достаточно популярным в последнее время является стиль лофт / фото: 5Dom

Из-за рельефности такой штукатурки, широкого выбора цветов и текстур декоративная штукатурка набирает популярность.

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Краска

Покраска является самым простым вариантом, ведь для выполнения этой работы не надо иметь много опыта или особых умений. Также такое покрытие всегда есть возможность легко обновить.

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