Дизайн кабинета дома – о чем нельзя забывать и какие стили будут уместными
Маленький уютный кабинет дома необходим для представителей многих профессий, а также учащихся и студентов. Как обустроить дизайн так, чтобы работать в нем было комфортно – читайте в нашем материале.
Обустроить собственный кабинет очень легко. Для этого можно оградить место от собственной спальни, использовать лоджию или даже комнату под лестницей.
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Так кому именно нужен кабинет дома?
- бизнесмену;
- работникам интеллектуального труда;
- людям, которые предоставляют услуги на дому;
- школьнику;
- студенту.
Стили и направления для кабинета
Классика
Если ваш дом в классическом стиле, то кабинет тоже стоит сделать классическим / фото: Katy Furniture
Деловое помещение в частном доме можно оформить под классический стиль или выбрать один из более современных способов организации пространства. При обустройстве классики в кабинете надо не забывать о:
- сдержанных цветах;
- старинной мебели;
- большом количестве натуральных материалов;
- предметах интерьера прошлых эпох (подсвечники, канделябры, черно-белые фото, солидные книги).
Минималистичные стили
Прозрачный стол удачно впишется в общий дизайн кабинета / фото: 12 миллионов фото
Современные стили активно проникают в дизайн кабинета. Дизайны в интерпретации ар-деко, эклектики выглядят стильно, свежо, по-деловому.
- Сочетание светлых однотонных стен / потолка и темного пола;
- встроенная мебель;
- точечное освещение;
- умелый подбор декора.
При обустройстве кабинета в современных стилях не забывайте, что лишние громоздкие предметы будут неуместны. Лучше отказаться от натяжного потолка, деревянных панелей, паркета.
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Офисное кресло можно заменить элегантным стульчиком, компьютер – ноутбуком. Люстра также не нужна – используйте освещение LED-лентами.
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