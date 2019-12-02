Дизайн кабинета дома – о чем нельзя забывать и какие стили будут уместными

Маленький уютный кабинет дома необходим для представителей многих профессий, а также учащихся и студентов. Как обустроить дизайн так, чтобы работать в нем было комфортно – читайте в нашем материале.

Обустроить собственный кабинет очень легко. Для этого можно оградить место от собственной спальни, использовать лоджию или даже комнату под лестницей.

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Так кому именно нужен кабинет дома?

бизнесмену;

работникам интеллектуального труда;

людям, которые предоставляют услуги на дому;

школьнику;

студенту.

Стили и направления для кабинета

Классика



Если ваш дом в классическом стиле, то кабинет тоже стоит сделать классическим / фото: Katy Furniture

Деловое помещение в частном доме можно оформить под классический стиль или выбрать один из более современных способов организации пространства. При обустройстве классики в кабинете надо не забывать о:

сдержанных цветах;

старинной мебели;

большом количестве натуральных материалов;

предметах интерьера прошлых эпох (подсвечники, канделябры, черно-белые фото, солидные книги).

Минималистичные стили



Прозрачный стол удачно впишется в общий дизайн кабинета / фото: 12 миллионов фото

Современные стили активно проникают в дизайн кабинета. Дизайны в интерпретации ар-деко, эклектики выглядят стильно, свежо, по-деловому.

Сочетание светлых однотонных стен / потолка и темного пола;

встроенная мебель;

точечное освещение;

умелый подбор декора.

При обустройстве кабинета в современных стилях не забывайте, что лишние громоздкие предметы будут неуместны. Лучше отказаться от натяжного потолка, деревянных панелей, паркета.

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Офисное кресло можно заменить элегантным стульчиком, компьютер – ноутбуком. Люстра также не нужна – используйте освещение LED-лентами.

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