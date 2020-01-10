Дизайн комнаты для мальчика-подростка: какой стиль выбрать и какие существуют особенности
В старшем возрасте мальчиков перестают интересовать игрушки – появляются новые увлечения и хобби. Именно поэтому комната мальчика-подростка должна соответствовать его представлениям о комфортном и удобное пространстве. Какой дизайн интерьера комнаты стоит выбрать и каковы их особенности – в нашем материале.
Ребята в возрасте от 12 лет уже не так массово фанатеют от космоса и автомобилей. Самое время подобрать что-то другое.
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Особенности оформления комнаты для мальчика-подростка
Комната парня в подростковом возрасте играет сразу несколько ролей:
- отдых;
- обучение;
- хобби;
- прием гостей.
Варианты дизайна комнаты для мальчика-подростка
Современный стиль
Небольшое количество декора будет признаком современного стиля / фото: BR interiors
Минимализм вместе с многофункциональностью станут двумя важнейшими факторами от которых надо отталкиваться при оформлении комнаты в современном стиле.
Дизайн в этом стиле идеально подойдет для подростков как в 12-летнем возрасте, так и в 17-18 лет.
Лофт
Вариантов обустройства лофта очень много / фото: Pinterest
Обустройство чердака в комнате для сына может ему понравиться. Индустриальный стиль, который пришел в Украину из США, становится все более популярным в нашей стране.
"Голые" кирпичные стены, грубый бетон и даже специальный асфальт на полу – это все про лофт. Такой стиль больше нравится ребятам в старшем возрасте.
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Рок
Комнату можно оформить под хобби сына/ фото: Foto-room
Одним из самых популярных стилей музыки среди подростков является именно рок. Если ваш сын тоже фанат рока, то комната в рок-стиле станет настоящим подарком для него.
В этом случае на стенах используют большие плакаты или фотообои. В качестве декора смело можно применять коллаж из старых пластинок. Также позаботьтесь о "правильном" освещении, которое тоже должно напоминать освещение рок-сцены.
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