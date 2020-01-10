Дизайн комнаты для мальчика-подростка: какой стиль выбрать и какие существуют особенности

В старшем возрасте мальчиков перестают интересовать игрушки – появляются новые увлечения и хобби. Именно поэтому комната мальчика-подростка должна соответствовать его представлениям о комфортном и удобное пространстве. Какой дизайн интерьера комнаты стоит выбрать и каковы их особенности – в нашем материале.

Ребята в возрасте от 12 лет уже не так массово фанатеют от космоса и автомобилей. Самое время подобрать что-то другое.

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Особенности оформления комнаты для мальчика-подростка

Комната парня в подростковом возрасте играет сразу несколько ролей:

отдых;

обучение;

хобби;

прием гостей.

Варианты дизайна комнаты для мальчика-подростка

Современный стиль



Небольшое количество декора будет признаком современного стиля / фото: BR interiors

Минимализм вместе с многофункциональностью станут двумя важнейшими факторами от которых надо отталкиваться при оформлении комнаты в современном стиле.

Дизайн в этом стиле идеально подойдет для подростков как в 12-летнем возрасте, так и в 17-18 лет.

Лофт



Вариантов обустройства лофта очень много / фото: Pinterest

Обустройство чердака в комнате для сына может ему понравиться. Индустриальный стиль, который пришел в Украину из США, становится все более популярным в нашей стране.

"Голые" кирпичные стены, грубый бетон и даже специальный асфальт на полу – это все про лофт. Такой стиль больше нравится ребятам в старшем возрасте.

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Рок



Комнату можно оформить под хобби сына/ фото: Foto-room

Одним из самых популярных стилей музыки среди подростков является именно рок. Если ваш сын тоже фанат рока, то комната в рок-стиле станет настоящим подарком для него.

В этом случае на стенах используют большие плакаты или фотообои. В качестве декора смело можно применять коллаж из старых пластинок. Также позаботьтесь о "правильном" освещении, которое тоже должно напоминать освещение рок-сцены.

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