Дизайн прихожей 2020 – модные варианты и актуальные тенденции

Чаще всего прихожей уделяют мало внимания. Но это именно то помещение, которое позволяет составить первое впечатление о квартире для гостей. Также именно сюда вы в первую очередь возвращаетесь с работы или учебы. Как оформить прихожую стильно – читайте в нашем материале.

Уже не первый год классический стиль теряет свою популярность, взамен на первый план выходят более минималистичные стили.

Идеи для кухни: Дизайн кухни 2020 – стильные сочетания цветов и материалов: фото

Самые популярные варианты оформления дизайна прихожей в 2020 году

Лофт



Индустриальные мотивы в прихожей популярны / фото: Уют в доме

Так, всем известный лофт можно использовать и в прихожей. Что следует знать:

голый кирпич на стенах – можно оставить первичный или установить панель с соответствующим покрытием;

должны быть видны провода и розетки;

стильным дополнением будет светильник, похожий на проектор;

цвета, которые лучше всего подходят: черный, серый, коричневый, белый цвет;

используйте натуральные материалы – без пластика для мебели или светильников. Выберите конструкции из металла или дерева.

Хай-тек



Сегодня глянцевые поверхности добавляют стиль всем комнатам / фото: Интерьер

Этот стиль пришел вместе с развитием технологий и становится все более популярным

главные цвета – черный, белый, серый. Могут быть яркие акценты (например, красного или зеленого цвета);

материалы – металл, пластик, стекло. Важно, чтобы покрытие сияло;

в роли декора можно использовать постеры, светильники.

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Скандинавский стиль



Белые поверхности и много света – признаки стиля суровых скандинавов / фото: обустроить дом

Еще один минималистичный стиль для поклонников Хюгге. Не забывайте о:

светлых тонах в отделке коридора. Это может быть светло-серый, белый или легкий голубой оттенок;

как элементы декора идеально подойдут комнатные растения, постеры или картины пейзажей Севера;

свет. Если в прихожей нет окна, позаботьтесь о дополнительной подсветке, которая будет напоминать естественное освещение.

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