Дизайн прихожей 2020 – модные варианты и актуальные тенденции
Чаще всего прихожей уделяют мало внимания. Но это именно то помещение, которое позволяет составить первое впечатление о квартире для гостей. Также именно сюда вы в первую очередь возвращаетесь с работы или учебы. Как оформить прихожую стильно – читайте в нашем материале.
Уже не первый год классический стиль теряет свою популярность, взамен на первый план выходят более минималистичные стили.
Идеи для кухни: Дизайн кухни 2020 – стильные сочетания цветов и материалов: фото
Самые популярные варианты оформления дизайна прихожей в 2020 году
Лофт
Индустриальные мотивы в прихожей популярны / фото: Уют в доме
Так, всем известный лофт можно использовать и в прихожей. Что следует знать:
- голый кирпич на стенах – можно оставить первичный или установить панель с соответствующим покрытием;
- должны быть видны провода и розетки;
- стильным дополнением будет светильник, похожий на проектор;
- цвета, которые лучше всего подходят: черный, серый, коричневый, белый цвет;
- используйте натуральные материалы – без пластика для мебели или светильников. Выберите конструкции из металла или дерева.
Хай-тек
Сегодня глянцевые поверхности добавляют стиль всем комнатам / фото: Интерьер
Этот стиль пришел вместе с развитием технологий и становится все более популярным
- главные цвета – черный, белый, серый. Могут быть яркие акценты (например, красного или зеленого цвета);
- материалы – металл, пластик, стекло. Важно, чтобы покрытие сияло;
- в роли декора можно использовать постеры, светильники.
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Скандинавский стиль
Белые поверхности и много света – признаки стиля суровых скандинавов / фото: обустроить дом
Еще один минималистичный стиль для поклонников Хюгге. Не забывайте о:
- светлых тонах в отделке коридора. Это может быть светло-серый, белый или легкий голубой оттенок;
- как элементы декора идеально подойдут комнатные растения, постеры или картины пейзажей Севера;
- свет. Если в прихожей нет окна, позаботьтесь о дополнительной подсветке, которая будет напоминать естественное освещение.
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