Дизайн кухни 2020 – стильные сочетания цветов и материалов: фото

Жители дома традиционно много времени проводят на кухне. Со временем все комнаты изнашиваются, не обходит такая судьба и кухню. Поэтому, чтобы освежить интерьер комнаты – предлагаем несколько вариантов обустройства кухни.

Опытные дизайнеры, после многих попыток совместить разные цвета, дошли до оптимальных решений в интерьере кухни. Нам остается просто прислушиваться к советам и начать закупать материалы.

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Интересные сочетания цветов в дизайне кухни

Желтый и черный



Черный и желтый цвета всегда в моде / фото: IKEA

Если квартира оформлена в стиле минимализм, то хорошим вариантом сочетания цветов будет лимонный желтый и темные цвета.

Стены следует сделать темными однотонными с желтыми элементами. То же касается мебели. А вот пол в таком случае должен быть светлее.

Паркетная доска и полированный гарнитур



В таком стиле тоже можно использовать акцентные предметы / фото Интерьер

Обычно на кухонных полах ставят керамическую плитку. Но, если вы решились поставить паркет, то есть несколько нюансов. Кухонный гарнитур надо выбирать максимально темного оттенка. При этом фасадная часть должна быть обязательно лакированная.

Контраст древесины и лакированных поверхностей сделает комнату стильной. Нижняя часть гарнитура может быть на несколько тонов темнее верхней, но не обязательно.

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Яркий штрих на белом полотне



Красный холодильник привлекает к себе внимание / фото: Pinterest

Еще одно нестандартное решение – один предмет яркого цвета среди белого гарнитура. Это может быть красный холодильник, зеленая микроволновая печь или фиолетовая плита.

В таком случае пол следует делать цвета дерева, а потолок белоснежным. Готово – приготовьтесь к вопросам от гостей.

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