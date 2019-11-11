Кухня в деревенском стиле: практические советы по оформлению

Одним из самых комфортных и наиболее уютных вариантов оформления кухни считается деревенский стиль. Воссоздать деревенский дух на вашей кухне помогут несколько советов.

Дерево, керамика и много мелких элементов декора – это все о деревенском стиле кухни.

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Деревенский стиль кухни, что нужно знать?

Камень

Кухонный фартук из натурального камня или его имитации украсит интерьер и удачно дополнит стиль.

Важным элементом будет печь, стенки которой тоже выкладывают из камня. Печь не обязательно должна быть классической. В условиях города непросто использовать дрова при приготовлении пищи. Однако деревенская печь, украшенная камнем, – важный элемент декора.

Дерево



Неотесанное дерево является важным элементом на сельской кухне / фото: RODA

Элементы дерева на сельской кухне присутствуют повсюду. Стены отделываются деревянной вагонкой или плитами, на полу паркет или ламинат, на потолке балки из фальшивого дерева и так далее. Варианты ограничены только вашим воображением.

Главное не забывать, что на деревенской кухне дерева много не бывает.

Декор



Мелкие элементы декора зависят от того, деревенский стиль какой страны вы хотите имитировать / фото: Homepic

На сельских кухнях обычно много пространства. Если это пространство не заполнить, то в кухне не будет ощущаться уют. Эксперты советуют заполнить его горшками, мисками и другими изделиями из глины или фаянса. Однако следует не переборщить, чтобы кухня не напоминала этнический музей.

Еще одним важным элементом декора могут быть вышитые полотенца и салфетки. Цена на такие изделия ручной работы может неприятно поражать, однако вышитые ткани гармонично дополнят пространство на вашей кухне.

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Мебель



Накидки на кресла тоже придадут кухне уют / фото: Homepic

Испортить сельский дизайн вашей кухни смогут пластиковые или полированные металлические кресла или столы. Используйте мебель из натуральных материалов. Лучшим вариантом будет деревянная или плетеная из лозы мебель.

Не забывайте, что в сельских кухнях на столе должна быть скатерть, также можно купить накидки на кресла.

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