Дизайн кухни-студии: преимущества, недостатки и нюансы обустройства
Едва ли не каждый мечтает о большом жилище, где бы комнат хватало на все нужды. Однако большинство жителей городов живут в тесных квартирах, и не имеют возможности выделить пространство на все необходимое. Именно это основная причина, почему кухни-студии сегодня такие популярные. Какие преимущества и недостатки такого выбора, а также какие существуют нюансы – читайте в нашем материале.
Чаще всего кухни-студии встречаются в хрущевках.
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Преимущества обустройства кухни-студии
Кухонная и обеденная зона в таком случае может быть разделена / фото: Арт обои
- кухня вместе с гостиной становятся одним большим пространством;
- вероятность забыть о еде на плите гораздо ниже;
- возможность устроить реалити-шоу "Мастер-шеф".
Недостатки кухни-студии
- распространение кухонных запахов на всю квартиру;
- невозможность уединения на кухне или в гостиной.
Нюансы обустройства кухни-студии
Кухня-студия в хрущевке
Логичным решением выглядит обустройство "открытой" кухни в хрущевке. Однако, ее обустройство требует сноса как минимум одной стены. Очень часто именно та стена, которая мешает, является опорной и сносу не подлежит. Поэтому, если у вас в планах снести любую стену в квартире, всегда стоит проверять не опорная ли она.
Арки и колонны
Арка поможет сделать ремонт безопасным и легальным / фото: Roomester
Такие "приемы" как раз помогают в случаях, когда по тем или иным причинам, сносить стену невозможно. Тогда лучшим вариантом будет неполный снос перегородки. Для этого обустраивают широкие арки или колонны.
Единственное условие – конструкции должны быть настоящими, а не декоративными!
Зонирование
Можно просто стыковать напольное покрытие кухни и гостинной с помощью маскирующих порогов, а можно "поднять" кухню. Так, дизайнеры рекомендуют немного приподнять пол кухни, для решения проблемы зонирования пространств.
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Цвета
В зоне отдыха должно быть темнее / фото: Remont
Зонирование должно происходить также и цветами. Рекомендуется рабочие зоны делать светлее, а пространство для отдыха темнее. То же самое касается мебели и напольного покрытия.
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