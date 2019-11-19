Дизайн однокомнатной квартиры с лоджией – варианты оформления

Часто владельцы квартир задумываются над объединением своего балкона с квартирой в единое пространство. Какие варианты обустройства лоджии сегодня популярны и о чем следует помнить – в нашем материале.

Лоджия – это встроенное в здание помещение, что имеет боковые стены и ограждающую конструкцию со стороны улицы. Существуют также лоджии-балконы.

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Варианты использования лоджий

Формирование единого пространства



Лоджии хорошо подходят для маленьких комнат / фото: Интерьер. ua

Самый оптимальный вариант использования помещения с лоджией будет их объединение в единое пространство. В таком случае пол и потолок должны быть из одного материала и не гармонировать с общим дизайном комнаты. В лоджии можно оставить большие окна, таким образом комната станет светлее.

Частичное присоединение лоджии



Здесь лоджию условно разделяет низкая перегородка / фото: Mista.ua

В случае частичного присоединения, между лоджией и комнатой должна быть стена или перегородка, которая будет зонировать помещение. Можно делать зонирование лишь символическим, применив вазоны в виде перегородки.

В таком варианте допускаются разный интерьер в комнате и лоджии. А именно дополнительное помещение можно использовать как личный кабинет или уголок для учебы в детской комнате.

Объединение лоджии с кухней



Популярное решение для жителей однокомнатных квартир / фото: Mip-stroy

Если в квартире слишком тесная кухня, но есть балкон, то их объединение является вполне логичным шагом. В таком случае в лоджию переносят отопительные приборы.

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Чтобы лоджия гармонично входила в пространство кухни, стоит помнить о следующем:

оформление стен в едином стиле (покраска в единый цвет, поклейка одинаковыми обоями);

использование одинаковой мебели;

применение конструкций из гипсокартона, маскирующее отверстие;

одинаковое напольное покрытие.

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