Дизайн однокомнатной квартиры с лоджией – варианты оформления
Часто владельцы квартир задумываются над объединением своего балкона с квартирой в единое пространство. Какие варианты обустройства лоджии сегодня популярны и о чем следует помнить – в нашем материале.
Лоджия – это встроенное в здание помещение, что имеет боковые стены и ограждающую конструкцию со стороны улицы. Существуют также лоджии-балконы.
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Варианты использования лоджий
Формирование единого пространства
Лоджии хорошо подходят для маленьких комнат / фото: Интерьер. ua
Самый оптимальный вариант использования помещения с лоджией будет их объединение в единое пространство. В таком случае пол и потолок должны быть из одного материала и не гармонировать с общим дизайном комнаты. В лоджии можно оставить большие окна, таким образом комната станет светлее.
Частичное присоединение лоджии
Здесь лоджию условно разделяет низкая перегородка / фото: Mista.ua
В случае частичного присоединения, между лоджией и комнатой должна быть стена или перегородка, которая будет зонировать помещение. Можно делать зонирование лишь символическим, применив вазоны в виде перегородки.
В таком варианте допускаются разный интерьер в комнате и лоджии. А именно дополнительное помещение можно использовать как личный кабинет или уголок для учебы в детской комнате.
Объединение лоджии с кухней
Популярное решение для жителей однокомнатных квартир / фото: Mip-stroy
Если в квартире слишком тесная кухня, но есть балкон, то их объединение является вполне логичным шагом. В таком случае в лоджию переносят отопительные приборы.
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Чтобы лоджия гармонично входила в пространство кухни, стоит помнить о следующем:
- оформление стен в едином стиле (покраска в единый цвет, поклейка одинаковыми обоями);
- использование одинаковой мебели;
- применение конструкций из гипсокартона, маскирующее отверстие;
- одинаковое напольное покрытие.
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