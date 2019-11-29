Обустройство маленькой ванной – как использовать пространство с максимальной пользой

К сожалению, небольшое количество людей могут похвастаться просторной ванной, где бы поместились все необходимые вещи. Сегодня вопрос обустройства многофункциональных маленьких ванных комнат не являются проблемой. Как использовать каждый сантиметр ванны с пользой – читайте в материале.

Классическим способом экономии места является отказ от ванны, однако в этом вопросе никогда не бывает единодушия. Кто-то готов смириться с отсутствием ванны, а кому-то только душевой кабины мало.

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Универсальные советы по экономии места в ванной комнате



Куда девать стиральную машинку



Можно не оставлять пространства вокруг стиральной машины вообще / фото: Pinterest

Современная сантехника позволяет установить стиральную машинку под умывальник. Для этого, необходимо купить умывальник с боковым сливом вместо классического прямого. В таком случае сливной колено не будет мешать установке машинки под ним.

Однако, не забывайте, что стандартная стиральная машина не поместится под умывальником, тут понадобится меньшая модель.

Освещение в маленькой ванной комнате

Лучше всего подойдут светильники, которые дают рассеянный свет и имеют небольшие габариты.

Также стоит подобрать светлую краску для стен и потолка – визуально будет казаться будто комната больше.

Мелочи в ванной



Еще один интересный способ экономии пространства / фото: Pinterest

Полотенца, халаты, шампуни, косметика – вещи, которые традиционно занимают много места. Куда их деть?

Подвесная полочка над раковиной или унитазом. Однако над раковиной часто висит зеркало, а для установки полочки над унитазом надо иметь ванную с высокими потолками.

Если место под умывальником не занято, не давайте ему пустовать – установите туда шкафчик, в котором поместится весь арсенал флаконов с бытовой химией, косметикой или другие мелочи.

Такие шкафчики часто продаются уже вместе с умывальником и выглядят очень органично.

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Место под ванной. Если вы таки не решились отказаться от ванны, то следует использовать пустующее пространство под ней. Под ванной можно установить специальный экран с полочками для бытовой химии. Таким образом вы облагораживаете внешний вид самой ванны и используете место вокруг нее с пользой.

Однако такой вариант не подойдет семьям с маленькими детьми. Опасные флаконы могут угрожать их здоровью и даже жизни.

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