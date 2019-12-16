Дизайн ванной комнаты 2020: какие виды интерьера будут популярны в следующем году

Хотя и незаметно, но в ванной мы проводим много времени. Именно поэтому стоит тщательно продумывать дизайн самой влажной комнаты в доме. Какие стили будут популярны в 2020 году и каковы их особенности – в нашем материале.

Стандартные ванные комнаты "как у всех" уже давно не являются самым дешевым вариантом. Так какой стиль выбрать, чтобы не потратить все состояние и быть в тренде?

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Модные варианты дизайна ванной комнаты в 2020 году

Минимализм



Пол как правило темных оттенков / фото: Design Homes

Безусловным трендом вот уже несколько лет остается минимализм. Прошло много времени с тех пор, когда на первом месте была классика. Сегодня в моде простота и лаконичность. Минимализм в сочетании с современными технологиями является функциональным и максимально комфортным.

Эксперты советуют выбирать красивые природные оттенки. Идеально подойдут: белый, маслянистый, песочный, серый и черный цвета. Именно такие оттенки будут гармонировать в интерьере, ведь минимализм имитирует натуральные поверхности.

Скандинавский стиль



Черно-белый вариант всегда выглядит стильно / фото: Design Homes

В следующем году популярным, несомненно, будет именно скандинавский дизайн. Здесь тоже присутствует простота и отсутствие лишних элементов. В этом стиле часто используют древесину, камень, керамику, медь и латунь. Не забывайте, что в такой ванной должно быть много естественного света. Поэтому такой вариант идеально подойдет для комнаты с окном.

Цветовая гамма не блещет разнообразием. Главные цвета – белый и серый. В целом подходят все светлые оттенки. В последнее время популярны черно-белые варианты дизайна.

Лофт



Кирпич может быть декоративным / фото: Dekodiz

Наиболее экспериментальный вариант. Лофт уже давно популярен в основных комнатах дома, но в 2020 году он станет трендом и для ванных. Здесь все очень просто – ваша комната должна напоминать чердак. Поэтому неприкрытые балки, голый бетон на стенах и необработанные провода – это все признаки лофт.

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Цвета здесь кардинально противоположные скандинавскому стилю. Черный цвет и темные оттенки станут лучшим вариантом для лофта.

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