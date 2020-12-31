Дизайн зала: планирование, зонирование и цвета в интерьере

Зал – чаще всего главная комната в доме, которая выполняет функции гостиной. Хотя обустройство зала часто обходится дороже обычной гостиной – результат вам точно придется по вкусу. По крайней мере если обустроить пространство грамотно. Как правильно сделать планировку, зонирование и какой цвет выбрать для интерьера зала – читайте в нашем материале.

Не сомневайтесь – если соблюсти простые правила в оформлении, то потраченные время и деньги оправдают себя целиком.

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Планировка зала



Зал можно совместить со спальней / фото: Add restaurant

если комната имеет форму квадрата, то мебель расставляют так, чтобы сконцентрировать их у противоположных друг к другу стен.

если комната маленькая, то диван лучше будет поставить у окна или установить угловой.

в большом зале ядро из мебели (диван, журнальный столик, кресла) ставят в центр комнаты.

не стоит расставлять кресла по краям комнаты.

Зонирование зала



Дизайн зала не должен отвечать одному стилю / фото: Add restaurant

Мебель в виде перегородок. Лучше всего подходит диван, барная стойка или стеллаж с книгами.

Пол и стены. Хорошо зонируют помещения разные цвета или, например, напольное покрытие.

Ткани. Самым простым способом зонирования пространства является применение ширм или штор. Преимуществом этого вида также является его простой монтаж или демонтаж.

Арки. Разделить зал на разные пространства можно и с помощью "портала" в виде декоративной арки.

Свет. В таком случае в некоторых зонах можно смело приглушать свет или наоборот насыщать освещением.

Цветовая гамма



Можно поэкспериментировать с цветами / фото: Add restaurant

При выборе цветов следует учитывать несколько важных факторов: размер комнаты, степень освещения и расположение окон.

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В небольших залах стоит ограничиться светлыми оттенками, то же касается комнат без естественного освещения. Если зал огромный да еще и с большим количеством окон, то можете спокойно применять холодные цвета.

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