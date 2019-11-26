Дизайнер создал диван из старых вещей от Balenciaga: фото
Дизайнер в США придумал куда деть бракованные и нераспроданные вещи из прошлых сезонов. Из них теперь будут делать диваны.
Диван Гарри Нуриева получился прозрачным, сообщает Vogue.
Сердцевина дивана изготовлена из манекенных основы, обернута одеждой Balenciaga из коллекций нескольких прошлых лет.
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Одежда или поврежденная, непроданная, или остатки, оставшиеся с предыдущих сезонов у меня дома. Эффект – яркий калейдоскоп одежды из акцентированными цветами. На некоторых вещах видна надпись "Balenciaga" – так, будто товар красиво поставили в сушилку со стеклянными дверцами,
– рассказал дизайнер Гарри Нуриев.
Дизайнер надеется, что его концепция вдохновит других создателей. По его словам, он своей работой показывает, что можно работать с утилизированными вещами и сделать это красиво, в правильной форме и с нужным материалом.
Диван позволяет почувствовать себя на куче одежды / фото: Vogue
Объект был создан специально к выставке Design Miami 2019, которая пройдет с 4 по 8 декабря. Она посвящена размышлениям об экологических инициативах в моде и дизайне.
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Такой диван будет в моде, потому что решает проблему утилизации старых вещей.
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