Дизайнер создал диван из старых вещей от Balenciaga: фото

Дизайнер в США придумал куда деть бракованные и нераспроданные вещи из прошлых сезонов. Из них теперь будут делать диваны.

Диван Гарри Нуриева получился прозрачным, сообщает Vogue.

Сердцевина дивана изготовлена ​​из манекенных основы, обернута одеждой Balenciaga из коллекций нескольких прошлых лет.

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Одежда или поврежденная, непроданная, или остатки, оставшиеся с предыдущих сезонов у меня дома. Эффект – яркий калейдоскоп одежды из акцентированными цветами. На некоторых вещах видна надпись "Balenciaga" – так, будто товар красиво поставили в сушилку со стеклянными дверцами,

– рассказал дизайнер Гарри Нуриев.

Дизайнер надеется, что его концепция вдохновит других создателей. По его словам, он своей работой показывает, что можно работать с утилизированными вещами и сделать это красиво, в правильной форме и с нужным материалом.



Диван позволяет почувствовать себя на куче одежды / фото: Vogue

Объект был создан специально к выставке Design Miami 2019, которая пройдет с 4 по 8 декабря. Она посвящена размышлениям об экологических инициативах в моде и дизайне.

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Такой диван будет в моде, потому что решает проблему утилизации старых вещей.

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