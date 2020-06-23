Дизайнерская Африка: 5 лучших элементов дизайна от африканских создателей – фото
Эфиопско-американский дизайнер Джомо Тарику, который разрабатывает мебель и наполняет ее африканской культурой, создал платформу Africa by Design. С помощью этой инициативы молодые дизайнеры из Африки продвигают свои разработки.
Сегодня Africa by Design работает с 35 дизайнерами из семи стран, организуя выставки и помогая создателям найти клиента, сообщает Dezeen.
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По мнению Джомо Тарику, африканские дизайнеры недооценены в мире.
К вашему вниманию 5 лучших элементов дизайна от африканских создателей
Табурет Boraatii, Эфиопия
Табуретка имеет довольно необычную форму / Фото Dezeen
Это разработка самого Джомо, который базируется в штате Вирджиния. Табурет Boraatii регулируется по высоте и может одновременно служить столом. Слово "бураати" означает "завтра-ты" на одном из местных языков.
Торшер Sisi Eko, Нигерия
Лампа намекает на женские формы / Фото Dezeen
Sisi Eko – это стальная напольная лампа, которая вдохновлена скульптурами Западной Африки, и символизирует женские формы.
Желтое кресло, Нигерия
Кресло доступное только в желтом цвете/ Фото Dezeen
Сам дизайнер описывает свое творение как "праздник африканского модернизма". Он изготовлен из тикового дерева в Нигерии и оббит текстильной тканью.
Табурет, Нигерия
Табурет также может выполнять роль стула/ Фото Dezeen
Стул LM – это стальное сиденье, изготовленное на заводе стальных корпусов для генераторов электроэнергии. Создатели свели количество стали до минимума, который необходим для обеспечения стабильности и жесткости.
Фруктовая миска, Нигерия
Фруктовая миска состоит из двух элементов / Фото Dezeen
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Джейд Фолавийо, автор проекта, сочетает в своем творчестве культуры Нигерии и Лондона. Чаша с фруктами сочетает нигерийский калабаш, который обычно используется как поилка, с застекленной глиняной основой.